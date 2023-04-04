Какие выплаты получат военные после увольнения в 2023 году

Какие виды выплат после увольнения предусмотрены военным

Рассказываем, какую помощь и выплаты могут получить украинские военные после демобилизации в 2023 году. Военнослужащие по закону имеют право на социальную защиту, выплаты и компенсации, гарантированные государством. Отдельную часть соцгарантий и выплат военный получает после увольнения со службы. Юристы из правозащитной организации Юридическая сотня рассказали, какие выплаты военные получают в Украине после увольнения со службы.

Каждый военнослужащий, увольняясь со службы, имеет право на выплаты, а именно:

денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременную денежную помощь;

единовременную денежную помощь мобилизованным;

денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;

денежную помощь для оздоровления;

материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество

Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается всем уволенным со службы военнослужащим, кроме срочников и курсантов.

Для получения компенсации необходимо получить справку стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года. Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.

Одноразовая денежная помощь ― как получить

Военнослужащие после увольнения могут получать 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.

Выплату получают все военнослужащие кроме срочников, увольняемых со службы по состоянию здоровья. Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:

по возрасту;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

истечением срока контракта;

в связи с непосредственным подчинением близкому лицу;

систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 18 лет.



Еще две категории военных могут получить выплату в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы, при наличии выслуги 10 календарных лет и более:

офицеры, которые проходят кадровую военную службу и увольняются по собственному желанию;

другие военнослужащие (кроме срочников), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;



В случае повторного увольнения с военной службы единовременное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.

Единовременные выплаты курсантам

Курсантам, которые к зачислению в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военнослужащим срочной воинской службы, уволенным с военной службы (обучение), денежная помощь выплачивается в размере восьми должностных окладов, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительство, — 12 должностных окладов.

Единовременная денежная помощь мобилизованным

Военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации, на особый период (военное положение) или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение) и увольняемых со службы, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия без учета дополнительных вознаграждений. К расчету помощи учитываются только полные месяцы службы после призыва во время мобилизации на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава в/ч, где должна быть указана выслуга лет, из расчета которой выплачивается помощь.

Помощь военнослужащим и резервистам не выплачивается при:

увольнении со службы по служебному несоответствию;

лишении воинского звания;

в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу;

также привлечением к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск - кто получает

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:

исходя из должностного оклада;

исходя из оклада по воинскому званию;

учитывая надбавку за выслугу лет;

учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия;

с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должностью.



Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую компенсацию следующим категориям:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

лицам с инвалидностью в результате войны.



В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска лицо, уволенное со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.

Денежная помощь для оздоровления ― какой размер

Военнослужащим, уволенным с военной службы, имевших право на денежную помощь для оздоровления и не получивших ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.

Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

по надбавке за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. В 2023 году пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия

В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.



На каких основаниях выплачивается пособие по решению социально-бытовых вопросов:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранения при выполнении задач во время военного положения;

наличие инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме сдавшихся в плен добровольно) или ставших заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или признанные безвестно отсутствующими;

нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление ВВК), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C; непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;





Помощь выплачивается по рапорту военнослужащего из приказа командира, а командиру — приказа высшего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, приказы об увольнении которых подписаны в прошлом году, но не исключены из списков воинской части, в текущем году не предоставляется.