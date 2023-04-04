Какие выплаты получат военные после увольнения в 2023 году

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Апрель » 4 » 15:43:39
Каждый военнослужащий, увольняясь со службы, имеет право на выплаты, а именно:
Денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество выплачивается всем уволенным со службы военнослужащим, кроме срочников и курсантов.
Для получения компенсации необходимо получить справку стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной Постановлением Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года. Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное вещевое имущество, к которому добавить оригинал справки о его стоимости. Основанием для выплаты является приказ командира части, выдаваемого по результатам рассмотрения рапорта и в котором указывается размер денежной компенсации. Приказ является основанием для выплаты денежных средств.
Военнослужащие после увольнения могут получать 50% месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы.
Выплату получают все военнослужащие кроме срочников, увольняемых со службы по состоянию здоровья. Также, выплату получают военные при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются:
Еще две категории военных могут получить выплату в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы, при наличии выслуги 10 календарных лет и более:
В случае повторного увольнения с военной службы единовременное пособие выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на службу без учета периода предыдущей службы.
Курсантам, которые к зачислению в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военнослужащим срочной воинской службы, уволенным с военной службы (обучение), денежная помощь выплачивается в размере восьми должностных окладов, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительство, — 12 должностных окладов.
Военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации, на особый период (военное положение) или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение) и увольняемых со службы, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.
Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия без учета дополнительных вознаграждений. К расчету помощи учитываются только полные месяцы службы после призыва во время мобилизации на особый период или по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава в/ч, где должна быть указана выслуга лет, из расчета которой выплачивается помощь.
Помощь военнослужащим и резервистам не выплачивается при:
Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.
Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск:
Для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую компенсацию следующим категориям:
В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска лицо, уволенное со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.
Военнослужащим, уволенным с военной службы, имевших право на денежную помощь для оздоровления и не получивших ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.
Размер денежной помощи для оздоровления определяется исходя из:
Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. В 2023 году пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия
В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:
На каких основаниях выплачивается пособие по решению социально-бытовых вопросов:
Помощь выплачивается по рапорту военнослужащего из приказа командира, а командиру — приказа высшего командира по подчиненности с указанием в нем размера помощи.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, приказы об увольнении которых подписаны в прошлом году, но не исключены из списков воинской части, в текущем году не предоставляется.