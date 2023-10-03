Живой Журнал
Сегодня: Вторник, 03 Октября 2023    22:55:41
|
Главная » Новости » Экономика » 2023 » Октябрь » 3 » 19:02:32
 

Доплаты военным в Украине увеличили с 29 сентября: кому и сколько?

Сегодня, 19:02:32 214 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Доплаты военным в Украине увеличили с 29 сентября: кому и сколько?

Министерство обороны Украины увеличило выплаты для некоторых категорий военнослужащих. Об этом говорится в сообщении министерства.

Дополнительное денежное вознаграждение получат следующие категории:

Ракетчики, артиллерия и ПВО

Военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, осуществляющие огневое поражение противника, без условия нахождения в районе ведения боевых действий. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 100 тысяч (насчитывается с 29 сентября);

Саперы

Военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 100 тысяч (с 29 сентября);

Командиры

Военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющие управление частями и подразделениями, которые ведут боевые действия. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 50 тысяч (с 29 сентября);

Саперы вне районов

Военнослужащие за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Теперь они будут получать 30 тысяч гривен (с 29 сентября).

С 1 июня дополнительные выплаты будут получать:

  • 20 100 грн — раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям;
  • от 15 000 до 30 000 гривен — инструкторы учебных центров;
  • 6 000 гривен — солдаты срочной службы;
  • 2 350 гривен — курсанты.


Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Минобороны информирует, что выплаты бойцам, которые воюют на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 гривен. Это также касается тех военнослужащих, которые получили ранения (контузию, травму, увечье), связанное с участием в боевых действиях, и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Что предшествовало?

1 февраля 2023 года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Выплаты зависят от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

В июне закон о возврате доплат военным подписал президент Владимир Зеленский. В августе правительство утвердило доплаты для военных, правоохранителей и спасателей.

Также ранее Зеленский подписал закон о сохранении зарплат пленным и пропавшим без вести работникам службы гражданской защиты.

Тэги: зарплаты, военные, доплата

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: