Доплаты военным в Украине увеличили с 29 сентября: кому и сколько?

Дополнительное денежное вознаграждение получат следующие категории:

Ракетчики, артиллерия и ПВО

Саперы

Командиры

Саперы вне районов

Военнослужащие, осуществляющие огневое поражение противника, без условия нахождения в районе ведения боевых действий. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 100 тысяч (насчитывается с 29 сентября);Военнослужащие, осуществляющие. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 100 тысяч (с 29 сентября);Военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющие. Раньше они получали 30 тысяч гривен, теперь — 50 тысяч (с 29 сентября);Военнослужащие за выполнение боевых задач по. Теперь они будут получать 30 тысяч гривен (с 29 сентября).

С 1 июня дополнительные выплаты будут получать:

20 100 грн — раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям;

от 15 000 до 30 000 гривен — инструкторы учебных центров;

6 000 гривен — солдаты срочной службы;

2 350 гривен — курсанты.



Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Минобороны информирует, что выплаты бойцам, которые воюют на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 гривен. Это также касается тех военнослужащих, которые получили ранения (контузию, травму, увечье), связанное с участием в боевых действиях, и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Что предшествовало?

1 февраля 2023 года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Выплаты зависят от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.



В июне закон о возврате доплат военным подписал президент Владимир Зеленский. В августе правительство утвердило доплаты для военных, правоохранителей и спасателей.



Также ранее Зеленский подписал закон о сохранении зарплат пленным и пропавшим без вести работникам службы гражданской защиты.