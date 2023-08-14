Зарплаты военным пересчитали задним числом: кто получит новые доплаты в августе

В Украине Кабинет министров определил критерии для начисления доплат военным. И хотя 30 тыс. для тех военнослужащих, которые находятся в тылу, так и не вернули, некоторые защитники могут рассчитывать на повышенную выплату сразу за два месяца. О том, как и кому пересчитали выплаты и почему повышение коснется не всех, читайте в ЖЖ ИНФО.

Зарплаты повысили "всем", но не всем

Кабинет министров спустя несколько месяцев после принятия закона о доплатах военным принял постановление, которое регулирует выплаты. "Все, кто причастны к защите Украины, будут получать доплаты", – заявил премьер Денис Шмыгаль. Уже после публикации документа оказалось, что в эту категорию не входят военнослужащие, которые находятся в тылу. А вот полицейские, ГСЧС, НАБУ будут получать доплату в 30 тыс. Более того, им ее выплатят сразу за два месяца: июнь и июль. То есть в августе они дополнительно получат по 60 тыс. грн.

Разумеется, к такому новшеству негативно отнеслись те военнослужащие, которые служат в ВСУ и находятся в тылу. С февраля 2023-го им перестали платить доплаты в размере 30 тыс. грн. И восстанавливать выплату не планируют. Собеседники в Кабмине говорят: "На это нужно 170 млрд грн и денег нет". Проблема обостряется тем, что на армию можно тратить только те деньги, которые получил бюджет от налогоплательщиков. Привлекать гранты и кредиты для того, чтобы повышать зарплаты военным, нельзя.

"Позиция Минфина заключалась в том, что для сохранения выплаты нужно найти дополнительно 170 млрд грн. Это было невозможно сделать. А не принимать постановление тоже нельзя, потому что в законе прописали, что выплата происходит согласно критериям, разработанным правительством", – поясняют собеседники в Кабмине. Получать доплату в 30 тыс. грн будут те военные, которые выполняют боевые приказы. Например, обеспечивают прикрытие военных объектов в тылу.

Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военные, которые служат в составе органа военного управления. Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действиях на фронте.

Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут при желании мобилизоваться.

Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн.

Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.



Юрист Роман Лихачев, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, рассказывает: после того, как доплату в 30 тыс. грн отменили, число обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться стало значительно больше.

"Конечно, несправедливая ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находятся недалеко от зоны боевых действий, и те, кто находятся в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для тех, кто находится в тылу, является демотивирующим фактором", – рассказывает Лихачев.

Денег в бюджете на доплаты для всех не хватит

Парламентарии и члены правительства неохотно рассказывают о нехватке средств на зарплаты военным. Кроме того, неохотно признают и просчеты. Когда вводили доплату в 30 тыс. грн для всех военнослужащих, независимо от того, находятся ли они в тылу, либо выполняют боевые задачи, никто не рассчитывал, что война затянется. Решение принималось быстро, а позже оказалось, что возможностей выполнять это решение нет.

Именно поэтому в феврале доплату отменили. Одна из официальных причин: одинаковая доплата и для тех, кто выполняет боевые задачи, и для тех, кто находится в тылу, не мотивировала принимать активное участие в обороне страны. Однако на самом деле главная проблема – денег нет.

Ежедневно на доплаты военным тратили 2,7 млрд грн.

Первым вопрос возвращения доплаты поднял нардеп Дмитрий Разумков (бывший представитель "Слуги народа"). Он предложил правку, депутаты ее поддержали, а после вынуждены были заблокировать. В своей правке он объяснил: зарплаты чиновникам и сотрудникам госкомпаний нужно ограничить, мол, это позволить сэкономить средства для военных.

Однако только небольшая часть чиновников получает больше 67 тыс. грн (10 минималок – предложение Разумкова), а в государственных компаниях некоторые специалисты не будут работать за такую зарплату. К примеру, IT-cпециалисту ПриватБанка нет смысла работать в госбанке за 67 тыс., если на похожей должности в частном банке он сможет зарабатывать в разы больше.

Отметим, правительству предстоит решить еще одну проблему. Как рассказывает Роман Лихачев: до сих пор есть случаи задержки зарплат. Чаще всего это происходит при увольнении из ВСУ. "Выплачивать зарплату должны в день увольнения, а бывает такое, что и по месяцу задерживают", – рассказывает юрист.