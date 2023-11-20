Украина и Польша будут судиться с перевозчиками, которые заблокировали границу

Украина в сотрудничестве с Польшей будет судиться с перевозчиками, которые заблокировали пограничные автомобильные пункты пропуска. В первую очередь будут подаваться иски о возмещении ущерба, нанесенного страйками на пунктах пропуска.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин в эфире телемарафона. По его словам, ситуация уже стала критической.

Украина получила юридическую помощь со стороны Польши. У адвокатов две задачи – помочь разблокировать ситуацию, а также выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб.





Как сказал Балин, работа в этом вопросе активно проводится и иски будут поданы в ближайшее время.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях (на блокировку границы. – Ред.) – кто давал разрешения, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – сказал он.

Ранее стало известно, что 6 ноября границу Украины со стороны Польши заблокировали польские ультраправые. Речь идет о блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская", "Дорогуск – Ягодин".

В результате на границе простаивают тысячи грузовиков. В Украину не могут ввозить импортную продукцию, а из Украины – не вывозят экспорт. По состоянию на утро 19 ноября на границе с Польшей наблюдалось скопление около 2900 грузовиков.

При этом украинские перевозчики говорят, что блокирование границы поддержала всего одна ассоциация польских перевозчиков, которая ранее активно работала со страной-агрессором Россией. Политическое представительство взял на себя Рафаэль Меклер, партия которого имеет незначительное представительство в Сейме: они против интеграции Польши в ЕС, за ограничение связей с Украиной.

Однако в Польше ультраправые большой поддержкой не пользуются (у них всего 6 мест из 460 в парламенте).

Как сообщал OBOZ, к блокаде границы Украины присоединились словаки – 16 ноября на границе Словакии и Украины перекрыли пункт пропуска Вишне-Немецке – Ужгород. Словацкие перевозчики выступили с теми же дискриминационными требованиями, что и их польские ультраправые коллеги.