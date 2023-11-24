Ситуация на границе с Польшей ухудшается: фермеры объявили сроки дополнительной блокады, в очередях – тысячи фур

Польские активисты заблокировали для грузовиков все 4 пункта пропуска для фур весом более 7,5 тонны. На границе образовалась очередь из тысяч фур, при этом ситуация только обостряется. К протестующим перевозчикам подключились аграрии. Фермеры обещают блокировать границу до 26 декабря, а акцию перевозчиков продлили до 1 февраля.

К протесту польских перевозчиков на пункте пропуска "Медыка – Шегини" присоединились местные аграрии – под руководством организации "Обманутое село". Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, они блокируют движение грузовиков с обоих направлений, постоянно передвигаясь по пешеходному переходу.

"Блокировка началась вчера (23 ноября) и, по имеющейся информации от польской стороны, продлится до 26 ноября, но будет проводиться с 9 до 20 часов по польскому времени. Сегодня снова возобновилась... В очередях стоят 1400 грузовиков", – отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



Гетманцев также подчеркнул: действующие правила перевозок были приняты на уровне Европейского Союза и обязательны для всех его государств-членов. Как и правила таможенной политики. А потому это "не вопрос Польши, Словакии или любого другого государства".

В то же время на украинско-польской границе зафиксирован уже второй летальный случай. Умер водитель автомобиля с харьковскими номерами. Как сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, водитель умер на стоянке в Корчовой.

Украинская сторона добивается переговоров с участием Польши и ЕС. Еврокомиссия уже получила зафиксированные факты блокирования польскими протестующими гуманитарных и опасных грузов на перекрытых пунктах пропуска.

Потери перевозчиков – это лишь часть экономических убытков Украины. Как объясняла OBOZ научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе, потери всей экономики Украины гораздо выше, учитывая невыполнение контрактов предприятиями и прекращение производства. Проблемы испытывает и Польша, причем соразмерные с украинскими. "Польский бизнес также несет убытки от этого блокирования. И не исключено, что эти потери сопоставимы с украинскими", – отмечала эксперт.

Забастовка тем временем только набирает обороты: по состоянию на 24 ноября на границе образовалась очередь из тысяч фур, заблокированы четыре пункта пропуска:

"Ягодин – Дорогуск",

"Рава-Русская – Гребенное",

"Краковец – Корчова"

"Медыка – Шегини".



Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе о разблокировании украинско-польской границы, где митингуют "польские перевозчики".

Кто стоит за акцией

Украинские перевозчики заявляют: блокирование границ поддержала только одна ассоциация польских перевозчиков, ранее активно работавшая с РФ. Политическое представительство взял на себя польский политик Рафал Меклер. Его партия имеет незначительное представительство в Сейме. Представляет ультраправых – они против интеграции Польши в ЕС, за ограничение связей с Украиной. Однако в Польше ультраправые большой поддержкой не пользуются (у них всего 6 мест из 460 в парламенте).

Рафал Меклер представляет ультраправую партию Ruch Narodowy. Он активно распространяет фейки российской пропаганды об Украине, рассказывает своим избирателям о "бандеровцах". Через несколько дней после начала полномасштабной войны и наплыва украинских беженцев в Польшу он заявил о "необходимости сохранить этническое устройство".

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, усложняют ситуацию специфические требования бастующих. Ведь в них "трудно найти какие-нибудь конструктивные вещи".

Как сообщал OBOZ, из-за блокады польскими ультраправыми границы экономика Украины терпит значительные убытки – в частности, из-за уменьшения количества ввозимых в страну товаров. Впрочем, говорить о критическом снижении импорта и назревающем дефиците тех или иных позиций пока не приходится: бизнес активно ищет альтернативные пути ввоза товаров либо же предлагает украинцам доступные аналоги.