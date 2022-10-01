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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Октябрь » 1 » 22:17:33

Как выглядит стена на границе Польши с Беларусью. ФОТО

Вчера, 22:17:53 771 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как выглядит стена на границе Польши с Беларусью. ФОТО

Польша завершила строительство ограждений на границе с Беларусью, объявил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

«Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня — самая защищенная в Европе», — написал он в твиттере, опубликовав снимки стены.

Строить стену на границе Польша начала в 2021 году из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. В Евросоюзе вину за миграционный кризис возложили на власти Беларуси, утверждая, что белорусские правоохранительные органы не только не пытаются остановить нелегальных мигрантов, но и специально привозят их в приграничную зону.

Строительство стены на границе обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро).

стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
стена на границе Польши с Беларусью
Тэги: граница, пограничники, Беларусь, Польша
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