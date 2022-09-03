Как в Украине снять деньги с польской карты в банкомате без комиссий

В каком банке в Украине можно снять деньги с польской карточки?

Credit Agricole (комиссия за снятие наличных — 0%, лимит не установлен)

УкрСиббанк (комиссия за снятие наличных — 0%, лимит за одну операцию — 1000 грн.)

Приватбанк (комиссия за снятие наличных — 4%, лимит не установлен)

Ощадбанк (комиссия за снятие наличных — 0%, лимит за одну операцию — 200 грн.)

Альфабанк (комиссия за снятие наличных — 4%, лимит не установлен).

Как снимать деньги недорого

Европейская система банковского обслуживания отработана как часы и удобна для тех, кто живет и работает за границей. Но открыв карту в Польше, чтобы иметь точные сведения о поступивших туда суммах и контролировать расходы, уроженец Украины, Белоруссии или России возвращается домой и тогда для него становится актуальным вопрос, как выгоднее снимать средства с польской карты у себя на родине.

В любом банковском отделении или банкомате можно получить деньги со своей заграничной карточки, но надо обратить внимание на следующие пункты:

Любой банк берет комиссионный сбор за все операции , но разница бывает в проценте этого сбора и в договорных условиях счета.

, но разница бывает в проценте этого сбора и в договорных условиях счета. На заграничный счет средства приходили в долларах и польских злотых, а дома их выплатят в местной валюте. Такой пересчет доходов чаще всего бывает убыточным для владельца карты. В нескольких банках открыты кассы, где выдают западную валюту по карточке, но и комиссионные там значительно больше.

При открытии счета, надо знать, что Виза и Мастеркарт выгоднее обслуживаются в любой стране , в отличие от карточек, имеющих хождение только на территории того государства, где они выданы.

, в отличие от карточек, имеющих хождение только на территории того государства, где они выданы. В Польше функционируют те же международные банки, что и в СНГ, но в них не всегда выгоднее открывать счета из-за разных условий транзакций.

Кроме процента, банки берут еще какую-то фиксированную сумму за каждый перевод. Поэтому гораздо выгоднее снимать деньги еще до возвращения на родину, а дома делать это редко, но суммами побольше, чтобы не платить за каждое обращение в банк.

Как снять деньги с польской карты Pko в Украине?

Перед тем, как открыть счет в Польше, необходимо выяснить, какую сумму придется периодически выплачивать банку за обслуживание. Также надо поинтересоваться, какой процент будет высчитываться на комиссионные при переводе денег за границу, в европейской валюте и национальной. Узнать, каков лимит выплаты средств в течение суток. Любой банк может иметь свою систему конвертации валюты и об этом также надо знать заранее. Кое-что можно понять сразу, посмотрев на обменный курс в выбранном банке и сравнив его с другими.

Иногда встречаются и дополнительные условия, о которых банк обязан ставить в известность своих клиентов. В любом случае, выгоднее всего обналичить счет еще в Польше, но есть риски при перевозке денег, а также таможенные ограничения на вывоз наличных денег — не более 10 тысяч евро.

Получение денег дома через банкомат с польской карточки

Когда заработавший за границей деньги гражданин возвращается обратно, то перед ним появляется вопрос, как меньше потерять при снятии их в другом банке. Простая операция имеет свои нюансы, так как кроме суточных ограничений на сумму обналичивания, существует еще и двойная система изымания комиссионных по ставкам двух банков, в которые обращается приезжий: в один, чтобы положить средства, а в другой, чтобы получить их на руки.

В Беларуси банки берут процент за свои услуги от 1 до 3% и без ограничений обслуживают только карты Мастеркарт и Виза.

В Украине многое зависит от способа конвертации, так как это может происходить напрямую, гривна-злотый, или двойной обмен этих валют через доллар. Иногда выгоднее оплачивать покупки и услуги картой, чем наличными, полученными с убытком. В Украине есть хороший опыт сотрудничества Кредо Банка, в качестве филиала с PRO Bank Polski. Обладатели этой карты теряют очень немного при переводах, на территориях обеих стран.

В России все процентные ставки и комиссионные сборы зависят только от условий договора с определенным банком.

Как снять деньги с Польской карте в банкомате приват банка

Як зняти грошi з пол. картки в укр. банкоматi

Если местный банк отказывается обслуживать клиента с картой, открытой в Польше, то необходимо обратиться в высшие инстанции, так как это является нарушением международных договоренностей. Встречаются иногда и проблемы обратного характера, если в Польше надо снять деньги с карты своего национального банка. В самом действии особых проблем нет, но при таком переводе денег происходят огромные потери, так как рубли или гривны сначала переводят в доллары, а уже потом в злотые. Таким образом, изымается двойной процент и комиссионные.

Для того чтобы как можно меньше терять на международных банковских операциях, надо интересоваться разными предложениями финансовых услуг и выбирать те, которые предполагают наименьшие потери.

Пользователи IKO могут снимать средства с помощью системы BLIK в банкоматах сети PKO Bank Polski, Alior Bank*, Bank Millennium, BZ WBK, Credit Agricole Bank Polska*, Euronet, Getin Bank*, Idea Bank*, ING Bank Śląski и mBank*