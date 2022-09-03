Как в Украине снять деньги с польской карты в банкомате без комиссий

В любом банковском отделении или банкомате можно получить деньги со своей заграничной карточки, но надо обратить внимание на следующие пункты:
Перед тем, как открыть счет в Польше, необходимо выяснить, какую сумму придется периодически выплачивать банку за обслуживание. Также надо поинтересоваться, какой процент будет высчитываться на комиссионные при переводе денег за границу, в европейской валюте и национальной. Узнать, каков лимит выплаты средств в течение суток. Любой банк может иметь свою систему конвертации валюты и об этом также надо знать заранее. Кое-что можно понять сразу, посмотрев на обменный курс в выбранном банке и сравнив его с другими.
Иногда встречаются и дополнительные условия, о которых банк обязан ставить в известность своих клиентов. В любом случае, выгоднее всего обналичить счет еще в Польше, но есть риски при перевозке денег, а также таможенные ограничения на вывоз наличных денег — не более 10 тысяч евро.
Когда заработавший за границей деньги гражданин возвращается обратно, то перед ним появляется вопрос, как меньше потерять при снятии их в другом банке. Простая операция имеет свои нюансы, так как кроме суточных ограничений на сумму обналичивания, существует еще и двойная система изымания комиссионных по ставкам двух банков, в которые обращается приезжий: в один, чтобы положить средства, а в другой, чтобы получить их на руки.
В Беларуси банки берут процент за свои услуги от 1 до 3% и без ограничений обслуживают только карты Мастеркарт и Виза.
В Украине многое зависит от способа конвертации, так как это может происходить напрямую, гривна-злотый, или двойной обмен этих валют через доллар. Иногда выгоднее оплачивать покупки и услуги картой, чем наличными, полученными с убытком. В Украине есть хороший опыт сотрудничества Кредо Банка, в качестве филиала с PRO Bank Polski. Обладатели этой карты теряют очень немного при переводах, на территориях обеих стран.
В России все процентные ставки и комиссионные сборы зависят только от условий договора с определенным банком.
Если местный банк отказывается обслуживать клиента с картой, открытой в Польше, то необходимо обратиться в высшие инстанции, так как это является нарушением международных договоренностей. Встречаются иногда и проблемы обратного характера, если в Польше надо снять деньги с карты своего национального банка. В самом действии особых проблем нет, но при таком переводе денег происходят огромные потери, так как рубли или гривны сначала переводят в доллары, а уже потом в злотые. Таким образом, изымается двойной процент и комиссионные.
Для того чтобы как можно меньше терять на международных банковских операциях, надо интересоваться разными предложениями финансовых услуг и выбирать те, которые предполагают наименьшие потери.
Пользователи IKO могут снимать средства с помощью системы BLIK в банкоматах сети PKO Bank Polski, Alior Bank*, Bank Millennium, BZ WBK, Credit Agricole Bank Polska*, Euronet, Getin Bank*, Idea Bank*, ING Bank Śląski и mBank*