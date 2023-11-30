Солодощі, гроші або різку. Ідеї подарунків для дітей на День святого Миколая - 6 грудня 2023 році

Свято святого Миколая в Україні ― традиційне та довгоочікуване протягом багато поколінь. В 2023 році День святого Миколая відзначають 6 грудня у зв’язку з переходом на Новоюліанський календар. Подарунки на святого Миколая можна дарувати дітям, підліткам та дорослим ― усі раді знайти сюрприз під подушкою.

За легендою, святий Миколай у ніч перед святом приносить слухняним дітям солодощі або гроші, а тим, хто поводився погано ― різки під подушку. Хоча найпопулярнішими подарунками залишаються солодощі, українці винахідливо знаходять, що можна ще покласти під подушку близьким людям, щоб порадувати хоча б невеличкою дрібничкою.

Подарунки варто обирати, опираючись на інтереси людини, а також стать, вік, бажання та професію ― доросла людина може з нетерпінням чекати щось для свого хобі, а може колекціонувати гномиків. Також не всі діти більше за все хочуть іграшки ― для декого можуть бути важливіші речі.

Врешті, підібрати подарунок можна, провівши легку розмову щодо того, що вона любить чи хоче, або прямо запитати у друга чи родича, що він хоче.

Що подарувати маленькій дитині

Діти дошкільного віку люблять увагу та подарунки, а більше ― іграшки, тому можна дізнатися, що дитина хоче отримати від святого Миколая і цілеспрямовано придбати іграшку. Якщо дитина не знає або не може вибрати ― розвиваючі ігри, набори ляльок та героїв із мультиків чи фільмів можуть порадувати малюка, який з нетерпінням чекає на свято.

Що подарувати дітям молодшого шкільного віку

Діти молодшого шкільного віку мають більш широкі інтереси ― це вже не обов’язково іграшка. Тут у пригоді можуть стати:

солодкі подарунки ― шоколадки чи набори цукерок, куплені в магазині чи зібрані самостійно, завжди піднімуть настрій;

набір для творчості ― якщо дитина ще не цікавилася, то може віднайти свій талант, а якщо вже активно використовувала такий, можна підібрати ще один іншої тематики;

адвент-календарі ― насправді це універсальний подарунок, адже їх випускають за інтересами та темами для будь якого віку ― від 3 років і до глибокої дорослості. Головне ― правильно підібрати тему;

іграшки, ляльки ― діти в цьому віці вже можуть чітко окреслити коло, чого вони хочуть, і буде вибір як мінімум із п’яти іграшок або навіть найулюбленіша;

смарт-пристрої ― діти такого віку вже можуть мати власні смартфони, планшети чи електронні приставки. Щось, що зробить їх пристрій красивішим чи кращим, також може бути приємним подарунком.

Що подарувати підлітку

Святий Миколай 2023 - солодощі / Фото: twixx / depositphotos.com

Підлітки мають чіткі інтереси чи хобі, цікавляться спортом чи іншими заняттями, тому подарунок може мати ще й корисний характер, це можуть бути кращі окуляри для плавання, навушники, струни для музичного інструмента. Електроніка, книги, сувеніри ― можливі подарунки.

Підлітки цікавляться танцями чи музикою, тому квиток на концерт чи стендап також можуть вразити дівчину чи хлопця-підлітка. Звичайно, якщо хтось дуже любить солодощі, то солодкий набір із улюбленими смаколиками ― також приємний подарунок.

Що подарувати дівчині чи хлопцю

Якщо ви перебуваєте у стосунках, то легко могли обговорювати такі питання як подарунки. Можна також напряму спитати у половинки, або загадати подарунок. Щоб зробити приємне близькій людині, можна подарувати:

1) подарунковий набір ― у Мережі можна замовити що завгодно, від стандартних дрібничок до секретних боксів, де можуть бути неймовірні цікавинки. Тут важливо берегтися від шахраїв.

2) чашка, футболка чи інший предмет одягу чи сувенір із написами ― можливо, людина має захоплення і чашка із малюком Йодою, яка змінює малюнок від нагрівання ― її мрія? А може, хтось чекає на футболку чи худі із романтичним написом або улюбленим гуртом.

3) квитки на концерт ― якщо хочете провести час разом та виповнити бажання, гарний варіант для другої половинки.

4) колекційні моделі чи іграшки ― якщо ваша половинка збирає моделі чи колекціонує фігурки ― чому б не поповнити колекцію та зробити подарунок?

Що подарувати чоловіку чи жінці

Коли ви живете разом та створили родину, то частіше за все вже знаєте, про що мріє ваша дружина чи чоловік. Свою увагу можна проявити, подарувавши необхідну річ, оплативши салон краси чи спа, купивши річ, про яку людина давно думала, але не купувала сама. Ідеї для таких подарунків можуть бути такими:

підбірка книжок улюбленого автора;

нова електроніка, повербанк;

прикраси;

гарний светр;

улюблена лялька чи робот, втрачені в дитинстві, які вдалося знайти в Мережі;

кухонна чи інша побутова техніка;

сертифікат у салон краси.

Що подарувати батькам

Як наші батьки завжди знали і знають, що ми хочемо, то самі майже ніколи не зізнаються, чого їм не вистачає. Подарунок на святого Миколая батькам ― завжди цікава та важлива справа, бо він має втішити найближчу людину.

Подарунки для батьків не обов’язково класти під подушку, але важливо, щоб під час їх встановлення були присутні ви особисто. Такі подарунки залежать від вашого бюджету та родини, ними можуть бути:

нові побутові прилади;

мобільний телефон;

прикраси, фото, чашки із написами, святкові сувеніри;

книги;

солодощі та спільний обід чи вечеря у сімейному затишку.



Важливо пам’ятати, що для будь-якої людини в першу чергу важливим буде не подарунок, а ваш час та увага, витрачені на нього, та любов, з якою це все вибиралося та купувалося. Можливо, дорослі знають, що це не казковий персонаж, а подарунок від людини, тоді як діти молодшого віку будуть думати, що це святий Миколай. Але ж ви, роблячи подарунок, станете найкращим Миколайчиком для них.

Коли дарувати подарунки

ПЦУ переходить на новий Новоюліанський календар, і релігійні свята змістилися по даті їх святкування. Це також стосується наших різдвітих та новорічних свят ― від святого Миколая до Різдва.

Відповідно, подарунки, які традиційно дарували 19, 31 грудня та 7 січня тепер варто дарувати в день святкування:

6 грудня ― День святого Миколая;

25 грудня ― Різдво;

31 грудня ― Новий Рік;



В кожній родині існують свої традиції дарування подарунків на новорічні та різдвяні свята ― в якийсь день прийнято дарувати солодощі чи гроші, в інший день подарунки складати під ялинку.

Традиційно, українці на День святого Миколая подарунок кладуть під подушку, подарунки на Новий Рік і Різдво складали під ялинку. Проте, кожна родина сама вирішує, як дарувати подарунки та де їх складати.