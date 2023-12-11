Чешский журнал предложил спортивную форму для россиян и белорусов на Олимпиаде-2024

Чешский журнал Reflex мощно отреагировал на скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Издание предложило свой дизайн олимпийской формы для атлетов из стран-агрессоров, который помогла сгенерировать нейросеть Midjourney.

"Спорт не вне политики. В случае с Россией это двойная правда. Путин использует спортсменов для пропаганды своего террористического режима, когда только может. Лучшие спортсмены помогают ему пропагандировать и оправдывать кровавую войну по всему миру. Теннисисты на международных турнирах, хоккеисты НХЛ, фигуристы, тяжелоатлеты, фехтовальщики, футболисты и другие", – говорится в материале журнала.

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопреки решению МОК легкоатлетов из РФ и Беларуси не допустят Олимпийские игры-2024.

Напомним, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.