Больше 30 стран поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года

Министры и высокопоставленные представители 34 стран подписали совместное заявление, в котором поддержали запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх 2024 года, до тех пор, пока продолжается война в Украине.

В совместном заявлении, опубликованном правительством Великобритании, страны также призвали Международный олимпийский комитет пересмотреть свое предложение о допуске спортсменов из России и Беларуси до участия в Олимпийских играх при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом.

В документе этот призыв обосновывался тем, что с момента, как МОК отстранил спортсменов от соревнований, ситуация в Украине продолжила ухудшаться. Помимо этого, в заявлении ставится под сомнение сама возможность участия спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе, поскольку в этих странах спорт и политика тесно переплетены, а сами спортсмены напрямую финансируются и поддерживаются своими правительствами. «Пока работающая модель „нейтралитета“ не будет подробно изложена, спортсмены из России и Беларуси не должны допускаться к соревнованиям», — говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что Россия и Беларусь могут полностью вернуть своих атлетов в международное спортивное сообщество, однако для этого они должны завершить войну, которую начали.

Соответствующий документ, среди прочих, подписали США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Швеция, Норвегия и большинство европейских стран.

МОК предложил допустить до международных соревнований спортсменов из России, если они не поддерживали войну

Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий — в том числе, при условии того, что они не поддерживают войну. Об этом заявила пресс-служба МОК.

«Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения», — говорится в заявлении организации.

В МОК отметили, что «ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».

В Олимпийском комитете России раскритиковали предложения МОК. Там назвали новое предложение «попыткой сделать шаг в сторону спортсменов», которая одновременно является «двумя шагами в противоположном направлении».

«Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», — говорится в заявлении ОКР.

Напомним, в феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения российских войск в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.