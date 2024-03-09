Чому Житомира не існує! У мережі завірусилася жартівлива теорія змови

Теорії змови в інтернеті бувають не тільки шалені та небезпечні, але й жартівливі. От як, наприклад, нова розвага українського Твітера – доводити, існує Житомир чи ні.

На твіти про це звернув увагу акаунт "Шо по УкрТві?", який збирає головні теми твітів українців. Його автор вказує, що насправді цей жарт уже далеко не новий – твіти на цю тему можна знайти навіть за 2019 рік. Він же спробував знайти перший запис на цю тему. Поки безуспішно.

Натомість йому накидали цілу купу нових "доказів" того, що Житомир – це вигадка. Наприклад, на слушне запитання користувачки Crazy_nut18: "Якщо Житомира не існує, тоді куди веде Житомирська траса?", чітко відповіли – ця траса веде у Рівне. І це правда, траса Е40, як сполучає Київ із Житомиром, проходить через Рівне, а далі веде до Львова і у Польщу, а закінчується аж у французькому Кале. Інший її кінець знаходиться в Казахстані, у місті Ріддер. Так що, не така вже вона і Житомирська. "Коли їду Житомирською трасою з Києва — одразу потрапляю до себе на Рівненщину", — підтвердив цей факт nikzharov.

Користувачка Nasha Kava висунула свій контраргумент – буцімто морозиво "Рудь" виробляють у Житомирі. Але їй на це відповіли, що виробництво цього морозива знаходиться на молокозаводі "Лукавиця" в Обухові – а це Київська область.

На питання Емми Семкової, звідки тоді житомирські шкарпетки, відповіли – вони з Коростишева. А Коростишів знаходиться у Житомирській області, існування адміністративного центру якої так і не вдалось підтвердити.

За Житомир рішуче вступилась користувачка rompopop55, яка заявила: "Якщо Житомира не існує, то де я була у 2018 році?" Їй відповіли, що в якомусь іншому місті, яке назвали Житомиром, щоби заплутати сліди.

Власниця акаунту RitterSuper теж повідомила, що має від дочки купу свідчень існування Житомира – дівчинка була там на екскурсії. Втім, немає жодних доказів того, що вона насправді не перебувала у Бердичеві і казала неправду за гроші.

"Була проїздом, бачила тільки кілометри різнокольорових парканів зі всіх доступних людству матеріалів, потім якийсь сяючий неоновими вогнями клюб, а потім знову траса. Підтверджую, Житомира не існує – знаки поставлені, щоб збити з пантелику", – заперечила всім Lethendralis1.

Користувачу KarasiK_Karp стало прикро за Житомир, і він спробував з'ясувати, за що його кенселять.

А от Zdy_R порівняв місто із фантастичною вигаданою країною Шангрі-Ла – практично земним раєм. Що би сказали на це житомиряни? Якщо вони справді існують.

На думку користувача i_khashchivskyi своєю невидимістю Житомир має завдячувати спецам із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у місті.

Натомість nesolntsevaa27 припустила, що насправді все це витівки Європейської організації з ядерних досліджень, яка щось перемудрила з експериментами на Великому адронному колайдері.

Своєю чергою veraTarasovs зайшла з козирів і пообіцяла показати карти, звідки на Житомир хотіли напасти. Що ж, ми чекаєм.

Зазначимо, що сама тема з неіснуючими містами в інтернеті не нова. Так в мережі часто жартують, що не існує цілого континенту – Австралії. Періодично дістається окремим містам у різних країнах, а в Україні під такий тролінг ще до 2014 року потрапляв Луганськ.

Житомир не існує - оригінальне відео