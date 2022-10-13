«Так он существует или нет?». В Твиттере разгоняют шутки о том, что Житомира нет

В тікток хтось залив той самий фрагмент мого подкасту про Житомир. І там майже 700к переглядів — Артем Албул (@ArtemAlbul) October 12, 2022

А вот и оно. Уже около 750 тысяч просмотров.

После того, как в TikTok опубликовали фрагмент из старого подкаста Дениса Коваленко и Артема Албула о том, что Житомира нет — в Твиттере началась волна шуток. Кто-то пытается доказать, что город все же есть не только на картах, но и в реальности, другие соглашаются с конспирологией, а кто-то просто не понимает, что происходит. НВ собрал последние посты.Один из авторов подкаста Синхрофаза Артем Албул рассказал о видео в TikTok своим подписчикам.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков спросил у подписчиков, Житомир сейчас с ними в одной стране?

Все мы хотим верить в чудеса. Даже если это Житомир.

Кинорежиссер Нариман Алиев настроен категорически — «существует».

Актер и блогер Виталий Гордиенко сообщает, что он был в Житомире, но верить в это никого не заставляет.

Один из основателей музыкальной группы Курган и Агрегат Амиль Насиров поделился своими воспоминаниями об украинском городе и аргументировал, почему он существует.

Музыкант Сергей Гусак называет Житомир энергией, которая есть в каждом житомирянине.

Но большинство пользователей растеряны. «Существует или нет?»

А кто-то пытается вообще узнать, что такое этот ваш Житомир.

Или хотя бы его найти.

Полный выпуск о конспирологии вокруг Житомира можно посмотреть на YouTube-канале подкаста.