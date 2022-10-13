«Так он существует или нет?». В Твиттере разгоняют шутки о том, что Житомира нет

В тікток хтось залив той самий фрагмент мого подкасту про Житомир. І там майже 700к переглядів— Артем Албул (@ArtemAlbul) October 12, 2022
@samvidav Тг:samvidav Відео зроблено в Житомирі. #рекомендації #рек ♬ оригинальный звук - samvidav
Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков спросил у подписчиков, Житомир сейчас с ними в одной стране?
Все мы хотим верить в чудеса. Даже если это Житомир.
Кинорежиссер Нариман Алиев настроен категорически — «существует».
Актер и блогер Виталий Гордиенко сообщает, что он был в Житомире, но верить в это никого не заставляет.
Один из основателей музыкальной группы Курган и Агрегат Амиль Насиров поделился своими воспоминаниями об украинском городе и аргументировал, почему он существует.
Музыкант Сергей Гусак называет Житомир энергией, которая есть в каждом житомирянине.
Но большинство пользователей растеряны. «Существует или нет?»
А кто-то пытается вообще узнать, что такое этот ваш Житомир.
Или хотя бы его найти.
Полный выпуск о конспирологии вокруг Житомира можно посмотреть на YouTube-канале подкаста.