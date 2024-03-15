Найголовніші тези і цитати з прес-конференції президента Франції Макрона

На тлі зміни риторики уряду Франції, французький президент Емманюель Макрон 14 березня 2024 зробив прес-конференцію. Ми переглянули цю прес-конференцію та підготували тези і цитати найцікавішого з неї. У дужках наведено тайм-коди до кожної тези.
Про можливість відправки військ в Україну, яка не виключається, і чому немає конкретики з цього питання: «…Є причина не просто сказати, що ми робимо, щоб не було можливості поставити нам червоні лінії» (01:03 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=1m03s))
Макрон наголосив, що війна триває вже 10 років, з 2014 року (01:16 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=1m16s))
«У нас є мета: росія не може і не повинна виграти цю війну» (02:05 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=2m05s))
«Ця війна є екзистенційною для Європи» (03:05 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=3m05s))
«Просто сьогодні, щоб в Україні був мир, не треба бути слабким» (05:06 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=5m06s))
«…Вони [українці] сміливі, але у них є межі, у них є межі щодо чоловіків» (07:11 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=7m11s))
«…Вони [Україна] мають ліміт щодо снарядів, ракет, оскільки приблизно в той час, коли я з вами розмовляю, коли Росія випускає 10 снарядів, [Україна] відповідає одним», людські ресурси в Україні не безкінечні (07:20 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=7m20s))
«Бажати миру сьогодні не означає підвести Україну. [Бажати миру] це заслуговувати довіри, бути сильним і готовим адаптуватися до вибору, який зробить росія» (13:50 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=13m50s))
Закцентував на тому, що «російський режим» це саме противник, а не ворог (15:55 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=15m55s))
«А мир, я просто хочу сказати, мир – це не капітуляція України» (17:20 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=17m20s))
«Наш ядерний потенціал насамперед дає французам безпеку, яку мають небагато країн світу … Але це ж означає відповідальність, тобто ніколи не ескалювати, ні словесно, ні явно фактично» (20:15 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=20m15s))
«Очевидно, я розмовляв з ним (путіним — ред.) сотні годин, до лютого 2022 року, загалом між лютим і квітнем 2022 року, щоб спробувати зупинити цю війну та домовитися про мир. Але з того моменту, як він сам перестав поважати будь-які рамки: всупереч тому, що він казав — він не проводив спецоперацію, яку ми вже засудили і яка не мала правової бази, легітимності, законності … Дискусія вже не мала сенсу» (20:37 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=20m37s))
«У мене тоді час від часу були дискусії (з путіним) щодо ядерної теми, тому що ми проявили ініціативу, через Запорізьку електростанцію» (21:09 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=21m09s))
«Путін це російський патріот, він самодержець, він диктатор. Тобто злочини, які він чинить проти мирного населення, ми дивимося в словник, ми говоримо собі, що тільки самодержець або диктатор може зробити це» (21:42 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=21m42s))
«президент російської федерації, який сьогодні охоплений репресивно-авторитарним дрейфом у своїй країні, і яка останніми роками, останніми місяцями дедалі частіше, вирішила бути дестабілізуючою силою» (21:54 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=21m54s))
«Поки ми розмовляємо, Франція виробляє менше 100 снарядів на день, якщо тільки ми помиляємося, це використовується за лічені хвилини» (23:54 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=23m54s))
«Я попросив їх (підприємства французького ОПК — ред.) докласти зусиль, виробляти більше і виробляти швидше. І це той проект, який я з того моменту доручив міністру Збройних сил. Ми в кількох сегментах, які були важливими для українців, виконали роботу. Вирішальні для оборони України САУ CAESAR — ми збільшили їх виробництво. … Збільшили темпи, ми виготовимо майже 75 гармат «CAESAR» і всі вони підуть на український фронт» (24:41 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=24m41s))
«Є лише одна людина, відповідальна за ситуацію, в якій ми опинилися — це кремлівський режим» (29:05 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=29m05s))
«Я вважаю, що сьогодні, по совісті, вибір утриматися або голосувати проти підтримки України означає не вибір миру — це вибір поразки» (31:02 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=31m02s))
«Йдеться про те, щоб бути сильним заради миру. Наша відповідальність полягає саме в тому, щоб підтримувати цю європейську єдність» (31:46 (https://www.youtube.com/watch?v=Gdb9L3BBnq0&t=31m46s))