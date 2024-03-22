Удар по ДніпроГЕС і блекаут у Харкові: що відомо про наслідки та жертв масованої атаки по Україні

В Україні у ніч проти 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі.



Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворог застосував 151 засіб повітряного нападу проти України. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі – 55 безпілотників та 37 ракет: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; дві керовані авіаційні ракети Х-59.



До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Запоріжжя

Окупанти вгатили по Запоріжжю ракетами. Є влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС.



Міненерго повідомило, що на станції триває пожежа – на місці працюють надзвичайні служби та енергетики. Однак загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС обмежений.



Як повідомив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, ДніпроГЕС у критичному стані — було два прямих влучання.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона працювати", - уточнив він.



За його словами, зафіксовані влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

"Дві ракети прямим влучанням прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і влучила в опору. ГЕС-2 в критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює", – констатував Сирота.



Наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку, що зі станцією ГЕС-2. Наслідки, які виникли в результаті влучання по ГЕС-1, зрозумілі.

"Хотів би одразу сказати, що загрози прориву дамби немає. Звичайно, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, але загрози прориву немає", – зауважив Сирота.

Станом на 12:50 відомо, що у Запоріжжі до трьох осіб зросла кількість жертв внаслідок масованої атаки окупаційної армія РФ 22 березня.



Як розповів очільник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі ворог поцілив у велику кількість житлових будинків, під завалами перебувають люди.

"Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також влучання поруч з багатоповерховим житловим будинком. Щонайменше в 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Не обійшлося без жертв, працюють рятувальники, розбирають завали. Особливо це стосується приватного сектора, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами. Під завалами точно є люди, пізніше зможемо повідомити про точну кількість постраждалих", - повідомив він.



За даними Нацполіції, станом на 9:00 ранку відомо, що у результаті влучань у Запоріжжі вщент зруйновано сім домоволодінь, пошкоджень зазнали дві виробничі будівлі та 37 житлових будинків, два з яких – багатоповерхові.



Поранено шістьох осіб, безвісти зниклими вважаються троє людей. На місцях влучань продовжують працювати всі профільні служби міста, проводяться рятувально-пошукові роботи.



Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Запоріжжі ворожа ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС. Є жертви серед пасажирів.

Дніпропетровщина

У Дніпрі та області від ранку 22 березня лунали вибухи. Внаслідок ракетного удару пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах міста. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. У Дніпрі впроваджено графіки відключень.

У Кривому Розі росіяни здійснили комбінований удар ракетами та "Шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.



У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори.



Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, тролейбуси та автобуси працюють.

Харків

Як повідомив мер Ігор Терехов, у Харкові через знеструмлення насосних підстанцій вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.



Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав понад 15 ударів ракетами С-300 та Х-22.

"Є ускладнення з екстреними телефонними лініями 101, 102, 112. Просимо всіх користуватися офіційними джерелами інформації, де ми повідомлятимемо мобільні номери телефонів, за якими можна звернутися до відповідних служб", – зазначив Олег Синєгубов.



Попередньо, понад 700 абонентів без електроенергії. Ключовим питанням наразі є відновлення критичної інфраструктури.

За даними ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає.

Станом на зараз у Харкові без електроенергії залишаються близько 700 тис. споживачів. У місті не працюють світлофори, метро та система оповіщення населення про загрозу. Сповіщення про ракетні удари надходитимуть на мобільні телефони.



Як зазначив депутат Харківської облради Олександр Скорик, вранці 22 березня Харківщина зазнала один із найбільших по своїй масованості і інтенсивності ударів по енергоінфраструктурі.

"Ми нарахували 17 "прильотів" ракет типу С-300, тому що ми їх уже розуміємо по звуку. Всі були виключно націлені на енергоінфраструктуру міста Харкова і Харківської області. На зараз маємо жахливі наслідки, не працює в нас метрополітен, не працюють світлофори в місті, не працює електротранспорт, він працює в режимі блекауту. Є перебої з водою, з каналізацією, місто перебуває в режимі блекауту", - додав він.

Удар по Івано-Франківську

Вночі 22 березня російські військові атакували Івано-Франківську область безпілотниками і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.



За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Крім того, зафіксовано пошкодження. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

Львівщина

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на у Стрийському районі. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.

Полтава

На Полтавщині уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. В області застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.



В області розгортають Пункти незламності, щоб люди могли зарядити ґаджети й бути постійно на зв'язку.

Вінниця

Росіяни застосували гібридну тактику безпілотників і крилатих ракет. У Вінницькій області під час нічної атаки було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у місті Ладижин – відключено електроенергію, тепло та водопостачання.

Сумщина

Внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергосистеми України тимчасово впроваджено графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів області.

Хмельниччина

У Хмельницькій області повітряна тривога тривала майже шість годин – 01:01 до 07:00, сталися вибухи.



Як повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки є поранені, одна людина загинула. Під завалами ще шукають людей.



Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло двоє людей. П'ятеро людей поранено, двох – госпіталізовано. Рятувальна операція тривала кілька годин, з-під завалів вдалось врятувати 21 річну дівчину.



Внаслідок ракетного удару пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Крім того, зазнали руйнувань обʼєкти критичної інфраструктури.

Удар по Тернопільській області

У ніч проти 22 березня під час повітряної тривоги в Тернопільській області пролунали вибухи. Як повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА, в одному з населених пунктів області зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства. Минулося без потерпілих. За попередньою інформацією, майно не ушкоджене.



В іншому домогосподарстві вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Постраждалих також немає.



На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці.

Одещина

В Одеській області під час масованої атаки було пошкоджено об'єкти енергетики. В Одесі – відключення світла. Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.



У місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".



Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що вночі в Одеській області збили щонайменше 11 дронів. Внаслідок атаки є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури.

Міненерго про масований нічний удар РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у ніч проти 22 березня російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атака на енергетику України за останній час.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Міністр наголошує, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.



Омбудсман Лубінець Дмитро зазначив, що росіяни другу ніч поспіль здійснюють атаки на Україну. Застосовують усе – БпЛА та ракети різних типів.



Внаслідок атаки є зруйновані та пошкоджені житлові будинки, постраждали люди.