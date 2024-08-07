Суджа і бої в Курській області Росії. Що там відбувається

Все почалося з того, що російські телеграм-канали зранку 6 серпня повідомили про захід української диверсійно-розвідувальної групи на територію Курської області з боку української Сумщини. Спочатку влада Росії казала про витіснення противника, а потім визнала, що бої тривають і ЗСУ просунулись углиб території. Українська влада ситуацію станом на 7 серпня не коментувала.

Прокремлівський телеграм-канал Mash стверджував, що близько 9-ї години ранку 6 серпня кордон перетнули близько 100 озброєних людей на важкій техніці, але їх нібито відкинули.

Спочатку про відбиту атаку заявив у своєму телеграм-каналі виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов: "Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону".

Після обіду ФСБ Росії також розповіло про події у Курській області.

Там твердили, що на кордоні у межах області відбулась збройна провокація, але прикордонники з військовими відбили напад.

Раніше стало відомо про обстріл населених пунктів Суджа та Заолешенка. У соцмережах з'явилися відеозаписи, на яких видно пошкодження будинків та автомобілів, чути звук сирени. Місцева влада повідомила, що за 6 серпня загинули пʼятеро людей.

Автор фото,t.me/gubernator_46 Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов виклав фото, як він стверджує, руйнувань у Курській області

При цьому влада Україні у вівторок зранку повідомила, що протягом доби росіяни 35 разів обстріляли Сумщину, від чого одна людина загинула. 6 серпня Росія весь день обстрілювала Сумщину КАБами, ракетами і дронами.

Росія вже кілька років методично обстрілює українське прикордоння регіону та самі Суми.

Росія каже, що бої тривають

Тим часом, як передають російські військові телеграм-канали, бої на Курщині тривають.

"За наявними первинними даними із кількох джерел, противнику вдалося завести кілька одиниць бронетехніки на нашу територію, - писав 6 серпня канал "Два майора". - Напрям Курилівка та Гончарівка, ворог кидком намагається пробитися вцілілими танками. Обстановка залишається складною. Йде обстріл ЗСУ міста Суджа".

Також телеграм-канали пишуть про нові тактичні позначки на техніці ЗСУ - у вигляді трикутника.

У вівторок увечері з'явилося повідомлення про бойові дії на кордоні від Міноборони РФ. Там заявляють, що о восьмій ранку за Москвою біля трьохсот бійців з 22 механізованої бригади ЗСУ, 11 танків та 20 БТРів атакували державний кордон РФ поблизу Ніколаєво-Дар'їно та Олешні Курської області.

Російські прикордонники та ФСБ, як стверджує Міноборони РФ, відбивають атаки, зокрема завдають удари по живій силі та техніці ЗСУ в районах поселень Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Храпівщина Сумської області та чекають на допомогу резервних військ.

Показово, що Міноборони РФ видалило один з постів, в якому твердило про витіснення ЗСУ з території Росії.

Зранку 7 серпня російські телеграм-канали, зокрема "Два майора", повідомляли, що російські війська нібито усю ніч атакували колони ЗСУ біля Суджі.

Оглядачі нагадують, що в Суджі є велика газокомпресорна станція, а біля Курська - атомна станція.

Очевидці ввечері 6 серпня чули вибухи у місті атомників Курчатовому. Попередньо - роботу ППО.

Що каже Україна

Про певні військові дії на території РФ також повідомляє низка українських воєнних блогерів та телеграм-каналів.

Автор фото,Deepstate Мапа регіону

Зокрема канал "Мисягін" та "Бутусов плюс" публікують дані про знищені російські гелікоптери та взятих у полон росіян.

Російські ЗМІ навіть упізнали кількох полонених строковиків.

Також ВВС верифікувала відео від очевидців з Курщини, на якому видно палаючу техніку та роботу авіації.

Воєнкори ввечері 6 серпня навіть почали говорити про захоплення ЗСУ кількох сіл біля Суджі.

Українська влада офіційно ситуацію у прикордонних районах не коментувала.

ВВС Україна звернулась за коментарем до Генштабу ЗСУ та ДПСУ.

"У нас немає поки що інформації з цього приводу", - відповіли BBC Україна у Генштабі ЗСУ.

Про те, що це операція ЗСУ, у фейсбук могла натякнути народна депутатка і заступниця керівника комітету з оборони Марʼяна Безугла.

"Щиро бажаю успіхів Сирському з цим проєктом. Принаймні один такий успішний авторський він має — Харківський в 2022", - написала вона.

Показове також вечірнє повідомлення Сумської ОВА.

"6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", - заявили в ОВА.

Балістичні ракети здатні збивати тільки західні сучасні системи ППО.

Курська битва. Чого бояться росіяни

“Оперативно-бойова ситуація на суджанській ділянці кордону Курської області залишається важкою, — пише російський телеграм-канал “Прикордонник з пекла”. — Населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно залишаються за супротивником. На цьому етапі ворог ще не застосував основні резерви. У телеграм-каналах є кадри знищення військової техніки поблизу населеного пункту Зелений Шлях на підступах до автодороги Рильськ-Коренево-Суджа, що свідчить про плани перерізати основну трасу, яка сполучає Коренево та Суджу. На жаль, є втрати як в особовому складі, так і в техніці та авіації”.

Селище Дар'їне розташоване за чотири кілометри від кордону — і приблизно за два-три від основної лінії польових фортифікацій, споруджених на російській території.

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Більшість провоєнних блогерів та військових експертів упевнені, що цього разу справа не обмежиться швидкоплинним рейдом на російську територію. Вони вважають, що цей прорив — початкова стадія операції з метою відтягнення російських військ з інших гарячих ділянок фронту (передусім у Харківській та Донецькій областях). Або відвернути увагу від великої операції, що планується на іншій ділянці фронту.

“Противник планує запровадити сили другого ешелону з метою сковування угруповання прикриття та виходу на лінію Рильськ-Суджа для розширення тактичного плацдарму, — припускає телеграм-канал „Діти Арбата“. — Серед задіяних на напрямі сил помічені частини українського оперативного командування „Північ“, які раніше стояли вздовж кордону з Білоруссю. Тривають бої з метою витіснення супротивника із зайнятих рубежів”.

Російський військово-політичний блогер Юрій Подоляка, описуючи ситуацію в зоні бойових дій на російській території, вживає термін Курський фронт.

“Противнику ближче до вечора, після того, як він увів у бій другий ешелон, вдалося вклинитися на нашу територію в районі населеного пункту Свердликове”, — стверджує Подоляка. Він очікував на “потужнішу”, ніж у вівторок, атаку вранці в середу.

“Найнебезпечніша на сьогодні ситуація саме тут, у районі на північ від Суджі. ЗСУ накопичують сили, і очевидно завтра спробують увійти до міста. Бої будуть жорстокі, вважає Подоляка. — Навіть якщо противнику не вдасться прорватися (а гарантії зараз ніхто не дасть), то артилерійські обстріли та атаки дронів будуть. І у великій кількості”.

На які дані спирається Подоляка (уродженець Сумської області, сусідньої з Курською), невідомо. Вранці він написав у телеграмі, що “противник продовжив розвивати свій наступ на північ уздовж траси Суджа — Коренево”, а у бік самої “Суджі поки що руху немає”.

“ЗСУ зуміли взяти під свій контроль ще кілька населених пунктів. Сумарний поступ за трохи більше, ніж за добу становив приблизно 15 км, — стверджує Подоляка. — При цьому супротивник продовжує вводити у прорив дедалі нові батальйони. 22-а механізована бригада ЗСУ вже повністю увійшла на нашу територію”.