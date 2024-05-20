Графіки відключення електроенергії в Україні

Весною та літом 2024 року в енергосистемі нашої держави все ще існує дефіцит. Тому 20 травня у вечірні години через нестачу електроенергії після російських атак можливі обмеження для споживачів.

ЗМІСТ

Що зі світлом в Україні сьогодні, де ще є відключення внаслідок обстрілів, бойових дій і не тільки.

Яка ситуація в українській енергетиці

У міністерстві енергетики розповіли, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини.

Зокрема, вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Також сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак,

– пояснили у Міненерго.

Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звернулося до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання.

"Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", – мовиться у дописі міністерства.

Які наслідки обстрілів і ситуація на ЗАЕС

У міністерстві енергетики розповіли про ситуацію в областях України зі світлом через обстріли, а також про ситуацію на ЗАЕС:

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.

внаслідок ворожого обстрілу було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах. У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів.

та через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів. На тимчасово окупованій ЗАЕС рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,31 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Графіки для різних міст України

Хоч 18 травня відключення для побутових споживачів за графіками не планують, проте російські окупанти продовжують атакувати енергосистему. Аварійні та стабілізаційні відключення через обстріли можуть задіяти в будь-який момент. Варто не забувати, який вигляд мають графіки:

Київ

У новому графіку було кілька змін. І якщо попередній мав такі проміжки: 2-3-4, то тепер вони становлять 2-4-3 години відповідно. Також у столиці раніше було 3 групи абонентів, наразі їх 6. Енергетики пояснюють, що завдяки цьому відключення буде більш прогнозоване і точне, що зробить його максимально наближеним до чіткого графіка. І разом з тим більше клієнтів одночасно матимуть світло.

Отже, жителі Києва можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Побачити графіки відключень жителі Київської області можуть на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі". Для цього треба ввести свою адресу у відповідних полях, перейшовши за посиланням.

Також актуальна інформація може з'являтися і на фейсбук-сторінці компанії, а також у чат-боті у вайбері чи телеграмі.

Одеська область

Жителів Одеси, крім можливих аварійних відключень, також попереджають про планові роботи енергетиків. У зв’язку з цим деякі одесити залишилися без електроенергії.

Що стосується графіків, то їх можна переглянути на сайті ДТЕК "Одеські електромережі", на фейсбук-сторінці компанії або в чат-боті у вайбері чи телеграмі.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області побачити графіки відключень можна на сайті ДТЕК "Дніпровські електромережі". Також актуальна інформація може з'являтися і на фейсбук-сторінці компанії, а також у чат-боті у вайбері чи телеграмі.

Чернівецька область

Свіжа інформація про графіки з'являється кожного дня на сайті АТ "Чернівціобленерго".



Ситуація в енергосистемі Чернівецької області 18 травня / Скриншот зі сайту АТ "Чернівціобленерго"

Житомирська область

Публікували графік, що мав би діяти з 16 по 21 травня, однак станом на 18 травня ситуацію в енергистемівдалось стабілізувати, тому відключень для людей не буде.



Графіки стабілізаційних відключень у Житомирській області / Скриншот 24 Каналу

Закарпаття

За відповідним посиланням доступні оновлення щодо ситуацію в енергосистемі регіону.

Миколаїв та область

АТ "Миколаївобленерго" оперативно інформує про графіки відключень у своєму телеграм-каналі та на офіційному сайті. Інофрмація оновлюється кожного дня.

Львів та область

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що через збільшення навантаження на енергосистему, погодинні відключення електроенергії на Львівщині продовжили до 9 години ранку 17 травня.

Графіки стабілізаційних відключень у Львові та області / Фото з сайту "Львівобленерго"

Полтава та область



Графіки стабілізаційних відключень у Полтаві та області / Фото з сайту "Полтаваобленерго"

Тернопіль та область

У Тернопільській ОВА повідомляли 17 травня, що у разі перевищення встановлених лімітів, буде застосований ГПВ (графік погодинного відключення електроенергії).

Енергетики наполегливо просять усіх споживачів максимально економити електроенергію. Якщо рівень споживання електроенергії в області знаходитиметься в межах дозволеної величини – енергетики не відключатимуть споживачів або тривалість відключення може зменшуватися.

Графіки стабілізаційних відключень у Тернополі та області / Скриншоти 24 Каналу

Харків та область

Публікували графік, що мав би діяти з 16 по 20 травня, однак станом на 18 травня ситуацію в енергистемівдалось стабілізувати, тому відключень для людей не буде.



Графіки стабілізаційних відключень у Харкові та області / Фото з сайту "Харківобленерго"

Черкаси та область

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у понеділок, 20 травня, по області знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Зважаючи на ліміти від Укренерго, години без електропостачання такі:

18:00 – 19:00 6 черга

19:00 – 20:00 1 черга

20:00 – 21:00 1+2 черги

21:00 – 22:00 2+3 черги

22:00 – 23:00 3 черга

23:00 – 00:00 4 черга

Зверніть увагу! Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами у Черкаській області, можна дізнатися за посиланням.

Суми та область

У "Сумиоблеенерго" повідомили, що сьогодні на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 24:00. Йдеться і про побутових, і про промислових споживачів. Графіки діятимуть для 4, 5 і 6 черг.



Графіки стабілізаційних відключень у Сумах та області / Фото з сайту "Сумиобленерго"

Хмельницький та область

У "Хмельницькобленерго" 20 травня опублікували нові графіки стабілізаційних відключень в області.



Графіки стабілізаційних відключень у Хмельницькому та області / Фото з сайту "Хмельницькобленерго"

Зауважте! Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами у Хмельницькій області, можна дізнатися за посиланням.

Вінниця та область

Графіки стабілізаційних відключень у Вінниці та області: дивіться документ

Чернігів та область

В "Чернігівобленерго" зазначили, що 20 травня, на Чернігівщині застосують графіки погодинних відключень з 18:00 – 21:00 для третьої черги, з 21:00 – 00.00 — для четвертої черги.

Пікові години споживання електроенергії – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. В цей час варто обмежити споживання електроенергії.

Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області: дивіться документ

Запоріжжя й область

У Запорізькій області графіки поділені на 6 черг. Утім, сьогодні будуть залучені тільки перші 3. Тобто четверта, п’ята та шоста черги 16 травня не вимикатимуться:

06:00 – 10:00 – перша черга,

10:00 – 16:00 – відключень немає,

16:00 – 20:00 – друга черга,

20:00 – 24:00 – третя черга.

Важливо! Один і той самий багатоквартирний будинок може бути включений до більш ніж однієї черги. Перелік черг графіків можна побачити тут.

Донецька область

Дізнатися інформацію про графіки відключень можна на сайті компанії, або на фейсбук-сторінці компанії, а також у чат-боті у вайбері чи телеграмі.

Прикарпаття

Для жителів Івано-Франківської області "Прикарпаттяобленерго" вводило відключення в обсязі 6 черг. Щоб дізнатися, в які години буде відсутнє світло за вашою адресою, необхідно знати свою чергу погодинних вимкнень на сайті тут. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку або свою адресу.

Волинь

Жителі Волинської області можуть ознайомитись із графіками можна за посиланням. У ПрАТ "Волиньобленерго" попереджають, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг.

Кіровоградська область

Жителі Кіровоградської області можуть дізнатися про відключення на сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго". Для цього в меню треба натиснути "Чому немає світла" та у відповідних полях внести дані.

Зауважте! Якщо вашого міста чи області немає у цьому переліку, то дізнатися про ситуацію з відключеннями світла можна на сайтах обленерго нижче.



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Як знайти графік відключення електроенергії

Ось список найбільших українських міст і компаній, які їх обслуговують:

Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Як діяти, коли немає електрики

У Мінреінтеграції оприлюднили низку порад, як діяти в разі відключень електроенергії:

насамперед слід відключити електропобутові прилади;

використовуючи свічки та сухий спирт, потрібно бути обережними;

якщо ви перебуваєте на вулиці, не варто наближатися ближче ніж на 5 – 8 метрів від обірваних або провислих проводів.



Крім того, українців просять зменшити споживання електроенергії ввечері із 17 до 23 години. Слід обмежити використання потужних електроприладів: пральних машин, бойлерів, прасок, електроплит, обігрівачів тощо. Також не варто вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

