Як українці роблять своє житло енергонезалежним і скільки це коштує

У часи регулярних знеструмлень особливо гостро стоїть питання енергонезалежності. Як зробити своє житло, а часто це й робоче місце, комфортним? Варто подбати про все власноруч чи краще пошукати компанію, яка підготує все «під ключ»? І у скільки може обійтися енергонезалежність?



Ми поспілкувалися з айтівцями, які вже оновили свої будинки й квартири, про те, з чого почалася їхня енергетична автономія, які проблеми виникали й чи є ідеальне рішення.

«Нам вистачає енергії, щоб покрити всі потреби у живленні будинку приблизно на 20 годин»



Володимир Стадник, Lead Java Developer в EPAM: власноруч робив енергонезалежним будинок у передмісті Львова

Оскільки ми мешкаємо у приватному будинку за містом, генератор я купив задовго до повномасштабного вторгнення. Бо інколи у нас вимикали світло на кілька годин для планового ремонту, а інколи, наприклад, після буревію, його могло не бути добу. Шукали рішення, щоб холодильники не розморожувалися, щоб можна було качнути води тощо.

Втім з початком війни генератора стало замало. І спершу мене цікавив сетап, якого б вистачило, щоб ми з дружиною могли працювати повний робочий день (а це два ноутбуки, три монітори, модем і роутер). І щоб за потреби можна було увімкнути дитині мультик на телевізорі.

Я обрав відносно бюджетне, але доволі потужне рішення на основі AGM-акумуляторів і везти його з Польщі, а не купувати в нас (тоді у Польщі знайти щось було трохи легше, але все одно виникали труднощі).

Anna Belovolchenko, Журналістка DOU

У бажаний бюджет вмістили таке:

інвертор VOLT Polska 2500VA (1800Wt);

2 x AGM VRLA 12V 125A кислотних акумулятори.



Перше бюджетне рішення: інвертор і два акумулятори

Також взяв велику в’язку подовжувачів, щоб «протягувати» електрику в те місце будинку, де вона потрібна. Я не хотів під’єднувати цей сетап до всього будинку, бо розумів що приблизно 2 кВт⋅год запасу надовго не вистачить, щоб живити все. Та й не було такої потреби, здавалося, цього буде достатньо.

Однак невдовзі стало зрозуміло, що тягати подовжувачі щодня то до робочих місць, то на кухню, щоб приготувати їжу, то в дитячу набридло. Ще ми не могли користуватися водою (у нас свій насос), кавоваркою, мікрохвильовкою.

Тому я став цікавитися енергетичними системами: як готовими, так і «збірками», для базових потреб на весь будинок. Дивився відео на ютубі про те, як правильно все збирати, налаштовувати, про безпеку різних типів акумуляторів, порівняння різних BMS (Battery Management System). Все зберігав в окремому плейлисті.

Зрештою вирішив купити інвертор і BMS з AliExpress, а акумуляторні банки — від топового нідерландського продавця. Інвертор — за $550 та акумуляторні банки за $1100.

Новий сетап був такий:

гібридний інвертор PowMr 5,5 кВт;

BMS JK Smart;

16 акумуляторів Lifepo4 CALB 187AH.



Новий сетап: гібридний інвертор, BMS і 16 акумуляторів

Оскільки в Україні вже було достатньо прецедентів, де літієві системи в людей вибухали, я вирішив не ризикувати і не встановлювати це рішення (приблизно 70 кг літієвих елементів) у житловій частині будинку. Переніс все на другий поверх, який наразі ще не в житловому стані. А з огляду на те, що там немає опалення, зробив окремо бокс для цієї збірки, бо Lifepo4 батареї не дуже люблять холод.



Бокс для збірки і збірка

Вихід з інвертора під’єднав до будинку через перемикач входів (також відомий як 1-0-2 перемикач), щоб за потреби можна було легко перемикатися на резерв. А живлення самого інвертора подав просто з вхідного автомата, тож зарядка акумуляторів починається автоматично, щойно з’являється електрика в мережі (і водночас будинок продовжує живитися електрикою від мережі через інвертор у режимі bypass).

Кошторис:

Також я додав датчик диму-пожежі Ajax Fire Protect у бокс, щоб перестрахуватися, якщо раптом щось піде не так — я одразу отримаю сповіщення про це.

За пів року користування цією системою наслухався немало негативних відгуків про сумнівну надійність інверторів PowMr і вирішив замінити це рішення на більш надійне та економне — Deye Sun 6K. Тому остаточна вартість трохи зросла. Але я сподіваюся, що тепер принаймні система не вийде з ладу в найбільш критичний момент.



Ціни станом на осінь 2023-го

Фінальна збірка, яка забезпечує всі потреби у живленні будинку приблизно на 20 годин

Система забезпечує 9 кВт+ запасу ємності та довготривалу віддачу до 6 кВт потужності (з піками до 12 кВт тривалістю до 10 секунд). Цього нам вистачає, щоб покрити всі потреби у живленні будинку приблизно на 20 годин.

Звісно, на бекапі ми стараємося не готувати випічку електропічкою, не вмикати прання чи посудомийку. Але якщо дуже треба, то щось одне вмикаємо без проблем.

До системи можна додати сонячні панелі, але я наразі їх не ставлю, бо не думаю, що взимку, коли, ймовірно ситуація з електрикою буде найгіршою, вони зможуть сильно допомогти. Також продовжую вірити, що електрика буде в мережі хоча б 6-8 годин на добу. А якщо ні, доведеться під’єднати генератор для підзарядки придбаних рішень.

«Коли були найжорсткіші знеструмлення, ми „вбили“ акумулятори — вони майже перестали тримати заряд»

Дмитро, розробник у Gemicle: за допомогою компанії робив енергонезалежним будинок

Ми з дружиною мешкаємо у власному будинку в селі Гатне під Києвом. Тут проблеми з електропостачанням були ще до повномасштабного вторгнення, тож ми опікувалися енергоефективністю і раніше. Просто з обстрілами ситуація стала гіршою, і ми оновили те, що мали.

Перший генератор ми придбали ще взимку 2021-го. У нас на вулиці тричі горів трансформатор — було очевидно, що треба замислитися над цим питанням [сміється].

Дізнавалися, який кращий, по знайомих, а також консультувалися з експертами — тим же електриком. Спочатку думали, що треба брати дизельний трифазний генератор, але електрик порадив зупинитися на бензиновому однофазному, бо він легший в обслуговуванні й дешевший. До поради дослухалися.

Коли стало зрозуміло, що будуть блекаути, ми вирішили підготуватися більш ґрунтовно й купили акумулятори та інвертор. Взяли гелеві акумулятори — вони дешевші за аналоги. Але за осінь, коли були найжорсткіші знеструмлення, ми ці акумулятори «вбили» — вони майже перестали тримати заряд.

Тож за пів року перейшли на новішу систему: взяли літій-залізо-фосфатні акумулятори та кращий інвертор, а також встановили шість сонячних панелей. Коли погода сонячна, вони дають 3,5–4,5 кВт⋅год. Узимку, коли похмуро, 0,5— 1 кВт⋅год у пікові години, орієнтовно в обід.

Це рішення дало змогу протягом дня вмикати бойлер («тягне» 1000 Вт), холодильник, чайник (термопот), телевізор, користуватися двома ноутбуками, зарядками для телефонів і відеоспостереженням для будинку. А коли був надлишок сонця, запускали пральну машинку (в іншому разі користувалися нею вночі — від мережі).

Але не все було гладко. Ми клюнули на рекламу фірми, яка встановлює сонячні панелі, в інстаграмі й замовили все в них: і панелі, і монтаж. Та виявилося, що команда була геть некомпетентна. По-перше, вони пошкодили нам кабель на генератор, коли свердлили дірку в будинку, щоб завести шнур від сонячних панелей. І нам довелося розбивати стіну, щоб це виправити. По-друге, одну панель вони банально неправильно встановили. Це все треба було переробляти. Нову компанію ми вже шукали через інтернет самотужки, а не клікали на рекламне оголошення.

Спочатку я подзвонив, щоб проконсультуватися, і пояснив ситуацію. На щастя, нова команда все зробила як треба. Згодом у них же ми замовили ще десять сонячних панелей. Роботу виконали за два дні, але до цього з тиждень чи два треба було зачекати, поки вони підвезуть необхідне для монтажу.

Ще у нашому будинку є оптоволокно. Але про всяк випадок ми купили Starlink, якщо у провайдера виникнуть проблеми. Та й загалом у нас багато чого свого: вода зі свердловини, своя каналізація. Сьогодні я задоволений вибором. Якщо підсумувати, нині маємо два акумулятори, інвертор, генератор і 16 сонячних панелей.



Придбаний для дому Starlink і сонячні панелі для живлення будинку

Зараз сонця багато, тож обмежень ми взагалі не відчуваємо і генератор практично не заводимо. А взимку, коли похмуро надворі, раз на два дні вмикали генератор, щоб зарядити батареї.

Якщо підсумувати все у потужностях і вартості, вийде:

генератор — приблизно 50 тис. грн (6 кВт потужність);

інвертор — 24 тис. грн (6,2 кВт потужність);

два акумулятори — 136 тис. грн (~10 кВт⋅год, 2×100Ah x 48V);

16 сонячних панелей — приблизно 112 тис. грн (номінал — 460W);

монтаж замовляли двічі — приблизно 60 тис. грн.

У нас не бюджетний варіант енергонезалежності, але ми були готові до цього. У сусідів і кума встановлені дешевші опції. Замість готових акумуляторів вони взяли старі батареї з електрокарів, самотужки їх паяли й під’єднували. Але наші об’єктивно краще тримають заряд. Можна ще на генераторі зекономити й взяти такий, щоб мінімально підтримувати, наприклад, роботу того ж котла взимку.

«Точно не хотілося ставити у себе „гаражні“ варіанти, коли прилади живлять акумуляторами від машин»

Антон Герасименко, Head of Engineering в Opinov8: робив енергонезалежною квартиру «під ключ»

Оскільки працюємо з дому, основним питанням під час перших знеструмлень був інтернет. У нас квартира в будинку, де є два провайдери. Обидва можуть забезпечити інтернет навіть під час блекаутів на робочий день. Роутер ми заживили від Anker Powerbank, він тримає його на підзарядці години дві. І переважно цього вистачало.

Але сьогодні замислилися, щоб зробити щось масштабніше. Я бачив різні рішення, як квартиру повністю ставлять на акумулятори, інвертори. Точно не хотілося ставити у себе «гаражні» варіанти, коли прилади живлять акумуляторами від машин — занадто великі ризики того, що воно бахне. Однак загалом я на цій темі не знаюся, тому мені була потрібна або людина, або компанія, яка зробить все під ключ.

Зазвичай я довіряю тим, хто має «живі» відгуки. Збіглося так, що мій знайомий ще раніше скористався послугами однієї фірми, щоб зробити свій будинок більш автономним, і саме він поділився контактами. Все це відбувалося буквально в перші дні травня 2024-го. Я звернувся до компанії, пояснив, що мені потрібно, і вони взялися за роботу.

Ми заживили холодильник і всі розетки у квартирі, усе світло. Це той мінімум, який потрібен, щоб у помешканні можна було комфортно перебувати на час вимкнень електроенергії. Тепер автономно у нас працюють ноутбуки, монітори й телевізори. Інші «важкі» прилади, крім холодильника (як-от електрична сушарка чи бойлер), ми не під’єднували, бо вони катастрофічно багато тягнуть. Нам зробили сетап на 5 кВт. З розрахунків того, скільки й чим ми зазвичай користуємося, нам цього має вистачити на півтори-дві доби без електроенергії.



Рішення для енергонезалежності «під ключ»

З особливостей — складно помітити, коли вимикають світло, бо рішення безшовне, тобто ми не відчуваємо, коли електрика зникає. І помічаємо це тільки тоді, коли, наприклад, треба скористатися мікрохвильовкою, а вона не працює.

Щодо часу, то приблизно тиждень пішов на підбір «заліза» й оплату. Зі мною обговорювали «залізо», пропонували різні варіанти, але я все одно не дуже в темі [сміється]. Потім ще тиждень чи два треба було чекати на майстра. А на місці він все зробив за півтора дня.

Додатково, але вже у віддаленому форматі, нам налаштовували акумулятор, бо за замовчуванням він заряджається до 80%. Нам зробили так, щоб він заряджався повністю. З нашого боку потрібно було лише під’єднатися до Wi-Fi, а команда компанії налаштувала.

Також у мене є застосунок, в якому можна переглянути, скільки тягнуть прилади, скільки і в який час було спожито енергії.



Перших два скриншоти — застосунок відстежує кількість спожитої енергії. Третій — так виглядає застосунок, коли немає світла

Загалом за рішення «під ключ» ми заплатили 160 тисяч гривень. Найдорожче обійшовся акумулятор — 1700 євро (приблизно 73,5 тис. грн — ред.).

Я ще думав встановити дві-три сонячних батареї на балконі з терасою. Але після консультацій відмовився від цієї ідеї. Мені пояснили, що користі від цього рішення буде не дуже багато, а мороки зі встановленням достатньо, ще й потрібні немалі кошти.

Наразі квартирі вистачає того, що ми маємо. Питання — що буде взимку. Я думав, що тоді, можливо, вмикатиму кондиціонери на обігрів на пів годинки. Однак в такому разі доведеться доставити ще один акумулятор, бо кондиціонер «їсть» багато. Але докупити його й встановити — не проблема, бо основна частина в нас уже працює.

«Варіанти, які мені пропонували, коштували 300–350 тис. грн»

В’ячеслав, .NET Developer: самотужки робив енергонезалежним будинок

Я шукав рішення, завдяки якому можна буде залишатися на зв’язку, працювати повний робочий день і мати освітлення та обігрів для тварини (у нас живе леопардовий гекон). Що ще? Закрити базові потреби штибу приготування їжі й вечері не лише при свічках.

Почали з того, що замінили в будинку плиту: купили таку, де 50% конфорок працювали від газу, 50% — від електроенергії. Також придбали звичайний бензиновий генератор і запас пального до нього — обійшлося у 27 тис. грн. У використанні це максимально просто: заводиш за допомогою мотузки, він деренчить — у будинку є світло.

Далі купили EcoFlow River, шукали щось для більшої автономності, але не знали, на яку потужність. А за місяць замовили EcoFlow Delta mini, бо побачили, що маленької станції не вистачає на вечір і ніч, коли генератор не працює. Оскільки купували екстрено, брали на OLX з переплатою (нова станція коштує 35 тис. грн, а ми взяли за 50).

Згодом я став заглиблюватися в цю тему. Почитав, що можна встановити вдома гібридний інвертор з акумуляторами. Перевагу віддав літій-залізо-фосфатному акумулятору з характеристиками 12V — 100Ah. І зробив у будинку щиток, аби помешкання заживлювалося або через центральну електромережу, або через інвертор. На це витратив один вихідний, оскільки я все робив за тією ж схемою, за якою під’єднав і генератор до будинку. А саме — зробив перемикач на три положення. Верхнє положення — центральна електромережа, нульове — усе вимкнено, нижнє — це інвертор.

Додатково купив простий MPPT (контролер сонячного електричного заряду, основна функція якого полягає у відстеженні точки максимальної потужності, з урахуванням вхідної напруги від сонячних панелей, стану батареї та інших факторів — ред.) і сонячну панель.

Це рішення не дозволяло під’єднувати нічого великого з техніки, крім холодильника. Та й завданням тоді було протестувати, як все працює, спробувати сонячну панель. Зробити так, щоб кабінет і тераріум були завжди заживлені. Рішення давало шість годин користування при навантаженні 200 W.

Стало очевидно, що для заживлення цілого будинку цього замало: наприклад, перемикаєш будинок на інвертор — вимикається роутер. Тоді я став розв’язувати дрібні питання. Для роутера купив систему безперебійного живлення MiniUPS. Це спеціальний UPS для роутерів та GPON-модемів. Він ефективніший за класичні UPS. Однак була й інша незручність. Мені бракувало комфортної системи моніторингу залишків енергії. Щоб зрозуміти, скільки відсотків залишилося, я мав іти в місце, де стоїть збірка, брати з собою телефон, під’єднуватися по блютузу, і тільки тоді бачив цифри.

Зрозумів, що настав час готуватися до наступного апгрейду: зі зручною системою моніторингу, більш потужним інвертором і більшою кількістю сонячних панелей. Потрібно було переходити з 12 на 24 вольтів.

Тоді я натрапив на ютуб-канал австралійця Off-Grid Garage, який власними силами зібрав акумулятор, встановив панелі. Побачив, що наші цілі й підходи до роботи збігаються, а тому вирішив робити аналог його рішень.

Так я ознайомився з системою від компанії Victron, яка дає можливість моніторити роботу акумуляторів. Її операційна система — це опенсорс, тож я налаштував її під себе, відтоді зміг у зручному форматі бачити статистику споживання енергії. З місяць збирав інформацію і за один вихідний усе налаштував.

Загалом було б зручно купити все від Victron: інвертор, акумулятори тощо. Варіанти, які мені пропонували, коштували 300-350 тис. грн, якщо не більше. Це п’ять акумуляторів по 40 тис. грн, інвертор за понад 50 тис. грн і кілька панелей. Тому я не став користуватися їхніми послугами й продовжив збирати все самотужки.



Збірка акумулятора

Так у мене вдома з’явилися:

Батарея, яку я склав сам з 8 Lifepo4 EVE 100Ah комірок і JK BMS. Як це робити, вивчив на каналі вже згаданого австралійця. Запчастини для неї обійшлися у 25 тис. грн.

Victron MPPT 150(V)/35(A) — 11 тис. грн.

Дві панелі — 5 тис. грн.

Інвертор 2,4 кВт—24 В — 14 тис.грн.

Victron SmartShunt — 5 тис. грн.

Інше обладнання (автомати, кабелі) — приблизно 8–11 тис. грн.

Наразі за сонячної погоди будинок може не під’єднуватися до центральної електромережі.

Приблизно за два роки роботи на все, що я купував для енергозабезпечення, у мене пішло 200–250 тис. грн. У цю ж суму входять матеріали для наступної ітерації — я буду «переїжджати» з 24-вольтової системи на 48-вольтову. Або ж просто докуплю ще один акумулятор. Бо зараз, якщо чайник «зустрінеться» з кавомашиною, вся система вимкнеться. Хотілося б уникати таких незручностей.

До речі, обладнання з попередніх ітерацій не простоює. Воно забезпечує енергією теплицю. А EcoFlow ми використовуємо як резерв, коли мало сонця.



Рішення, яке зараз живить теплицю

Взагалі, якщо все робити самотужки, можна витратити набагато менше коштів на старті. Наприклад, гібридний інвертор з акумуляторами для будинку може обійтися в 44 тисячі гривень (але тут треба враховувати, що можуть бути націнки з огляду на попит).

Таке базове рішення дасть запас енергії 2,4 кВт⋅год і 1,5 кВт потужності. Енергії вистачить на 8–12 годин, якщо не вмикати «важкі» прилади на кшталт плити або бойлера. Холодильник, телевізор, консоль (якщо не багато годин грати), комп’ютер або ноутбук; зробити каву або чай, використовувати освітлення — при навантаженні 300 Вт це орієнтовно вісім годин користування.



Нинішнє рішення для енергонезалежності будинку

Якщо купувати не літій-залізо-фосфатні акумулятори, а гелеві, то вийде ще дешевше. Та головне — ніколи не купуйте акумулятори з електрокарів. Це справді дешевше, але вкрай небезпечно. Вони вибухають і моментально спалахують.

Якщо йдеться про те, щоб заживити квартиру, я б не радив встановлювати гібридний інвертор. Він шумний. І якщо в будинку його можна встановити в технічному приміщенні й не чути, то у квартирі це малоймовірно. Там базово вистачить станції штибу EcoFlow, Jackery чи будь-якої іншої. Їх сьогодні на ринку чимало.