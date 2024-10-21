Як отримати 50% знижку на електроенергію для опалення: покрокова інструкція для вашого дому

Алгоритм дій для побутових споживачів для підтвердження обладнання житлового будинку електроопалювальною установкою та можливості застосування зниженої ціни на електричну енергію з 1 жовтня по 30 квітня (включно)

Алгоритм дій для побутових споживачів, операторів систем розподілу (далі — ОСП) та постачальників універсальних послуг (далі — ПУП) для підтвердження обладнання житлового будинку електроопалювальною установкою в установленому порядку та можливості застосування фіксованої (зниженої) ціни на електричну енергію з 1 жовтня по 30 квітня (включно), відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальсуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (зі змінами) (далі — Положення). І. Згідно з абзацом другим пункту 3.1 глави 3 розділу IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (із змінами) (далі — ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами. Положеннями статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проєкт — документація для будівництва об’єктів архітектури, яка складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил. Відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 розділу 6 ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення» (далі — Настанова), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 № 25, для улаштування стаціонарних систем електроопалення слід застосовувати передбачені проєктним рішенням і тільки сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови, а саме: електричні котли різних типів;

електричні теплогенератори різних типів;

акумуляційні електропечі;

промислові електропечі;

електричні нагрівальні панелі для опалення приміщень, у тому числі акумуляційні рідинні електричні нагрівальні панелі, включаючи водяні електричні нагрівальні панелі;

електричні нагрівальні кабелі, вбудовані в конструкційні елементи будівель.

Підтвердженням того, що електроопалювальна установка введена в експлуатацію може бути один з таких документів: технічний паспорт (житлового будинку), в якому у графі «вид опалення» зазначене електроопалення; Акт обстеження або допуску на підключення до електричної мережі електроустановки, складений уповноваженим представником ОСП. Споживач має право замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житлового будинку в будь-якій організації, що має дозвіл (ліцензію) на виконання проєктних робіт. Потужність електроопалювальної установки не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу. У разі якщо потужність електроопалювальної установки перевищує потужність, дозволену до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, у цій точці розподілу, споживачу перед її встановленням необхідно отримати послуги з приєднання у зв’язку зі зміною технічних параметрів для збільшення величини дозволеної до використання потужності. Отримання послуг з приєднання здійснюється відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, або Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352, з урахуванням вимог пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352. Застосування фіксованої (зниженої) ціни на електроопалення для споживачів багатоквартирного будинку можливе виключно у разі обладнання всього такого будинку електроопалювальними установками в установленому порядку або наявності індивідуального електричного опалення в установленому порядку у споживачів окремих квартир багатоквартирного будинку, відокремлених (відключених) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за № 982/33953. III. Для застосування у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно) фіксованої (зниженої) ціни на електричну енергію, передбаченої Положенням, побутовий споживач, який проживає в житловому будинку, обладнаному електроопалювальною установкою, повинен звернутися до ОСП, до електричних мереж якого приєднана електроустановка споживача, із письмовою заявою щодо внесення до паспорту точки розподілу інформації про наявність установки електроопалення. До такої заяви додається копія проєкту електропостачання об’єкта побутового споживача (житлового будинку) (на всю опалювальну площу) та підтверджуючі документи про введення в експлуатацію електроопалювальної установки на об’єкті побутового споживача (житловому будинку). Така заява із копіями доданих до неї документів подається споживачем особисто або через уповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний вебсайт ОСП у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСП. ОСП протягом десяти робочих днів з дня реєстрації письмової заяви надає побутовому споживачу підписаний паспорт точки розподілу із зазначеною в ньому інформацією щодо наявності установки електроопалення. Не пізніше наступного робочого дня з дня направлення споживачу паспорту точки розподілу ОСП інформує ПУП про наявність у такого споживача установки електроопалення, зокрема через інформаційно-комунікаційну платформу ПК «Датахаб» шляхом внесення відповідної інформації до централізованого реєстру ТКО інформаційно-комунікаційної платформи ПК «Датахаб». Набір даних та вимоги для підтримання інформаційного обміну між учасниками ринку на базі ПК «Датахаб» визначаються адміністратором комерційного обліку (АКО) з урахуванням вимог нормативно-правових актів та цього Протоколу. ОСП з дотриманням термінів, визначених розділом 4.2. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, вносить відповідну інформацію в ПК «Датахаб» та направляє паспорт точки розподілу ПУП з інформацією про наявність у побутового споживача електроопалювальної установки. ПУП приймає паспорт точки розподілу додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу та відображає цю інформацію в особовому рахунку в частині застосування у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно) фіксованої (зниженої) ціни на електричну енергію, передбаченої Положенням. Для споживача застосування фіксованої (зниженої) ціни на електричну енергію в опалювальний період має здійснюватися з 1-го числа наступного розрахункового періоду після періоду, в якому ОСП направив споживачу підписаний паспорт точки розподілу із зазначеною в ньому інформацією щодо наявності електроопалювальної установки та передачею відповідної інформації ПУП.