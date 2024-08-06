7 міфів про грудне вигодовування та що потрібно про нього знати

Згідно з останніми даними дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ, недостатнє грудне вигодовування є причиною 16% дитячих смертей щорічно.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає суспільство та медичних працівників у всьому світі посилити підтримку матерів, які годують грудьми.

Це включає створення систем охорони здоров’я, сприятливих для грудного вигодовування, повагу до права жінок на годування грудьми в будь-який час і в будь-якому місці та заохочення підтримки з боку громади.

Щороку в перший тиждень серпня проводять Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Тема 2024 року: "Подолання розриву: підтримка грудного вигодовування для всіх".

Однак існує багато міфів про грудне вигодовування, які можуть утримувати жінок від того, щоб його спробувати. Ми попросили двох експертів розвінчати деякі з найпоширеніших із них.

Катріона Вейтт - професорка клінічної фармакології та глобальної охорони здоров’я в Університеті Ліверпуля та наукова співробітниця Університетського коледжу наук про здоров’я Макерере, Кампала, Уганда. Аластер Саткліфф - професор загальної педіатрії в Університетському коледжі Лондона.

Міф 1. Грудне вигодовування - це зазвичай боляче

Проф. Вейтт: На це важко відповісти, оскільки певний дискомфорт на початку є цілком нормальним явищем, і соски спочатку можуть боліти, поки ви звикаєте до процесу. Однак грудне вигодовування не повинно завдавати шкоди або викликати сильний біль. Це вказує на те, що соски, швидше за все, інфіковані, або дитина не правильно захоплює сосок.

Певний дискомфорт може бути нормальним явищем, і може знадобитися адаптація, особливо для матерів, які вперше починають грудне вигодовування.

Автор фото,Getty Images Грудне вигодовування не має спричиняти сильний біль

Міф 2: Ви не зможете годувати грудьми, якщо не почнете відразу

Проф. Саткліфф: Все, що заохочує матерів до грудного вигодовування, корисно для здоров’я людини на багатьох рівнях. Будь-яке штучне обмеження грудного вигодовування шляхом встановлення жорстких часових рамок не ґрунтується на науці.

Але прикладання дитини до грудей відразу має багато переваг.

Харчування - найочевидніша з них. Однак воно також допомагає запустити процес скорочення матки, що може допомогти запобігти або сповільнити післяпологову маткову кровотечу.

Крім того, в перші кілька днів після народження організм жінки виробляє особливу речовину, багату білком, яка називається молозиво. Це насичена речовина, яка прокладає шлях лактації.

Автор фото,Getty Images Негайне прикладання дитини до грудей має багато переваг

Міф 3: Під час годування грудьми не можна приймати жодних ліків

Проф. Вейтт: Зазвичай це перше запитання матерів у будь-якій точці світу. Чи безпечні якісь ліки для моєї дитини? Правда полягає в тому, що багато ліків потрапляють до дитини в дуже низьких концентраціях.

Якщо лікар сказав, що вам потрібні ліки, поставте йому свої запитання, але дуже ймовірно, що ліки безпечні для використання. Дитині найбільше потрібна здорова мама. Більшість звичайних ліків, що борються з інфекцією, депресією чи загальним болем, ймовірно, безпечні.

Що стосується препаратів, які не можна використовувати під час грудного вигодовування, їх дуже мало. Часто вони призначені для лікування дуже специфічних серйозних захворювань, таких як рак. Існують інші препарати, які потребують ретельного аналізу ризиків і переваг.

Будь-яка жінка, якій призначають ліки під час годування груддю, повинна мати право ставити запитання лікарю, який їх призначає.

Варто бути обережними з ліками, які відпускають без рецепта, як-от препарати від застуди та грипу, які містять протинабрякові речовини – вони можуть зменшити кількість молока. І завжди остерігайтеся трав'яних ліків, адже ви ніколи не знаєте точно, що в них міститься, і багато з них не були належним чином вивчені.

Автор фото,Getty Images Більшість препаратів безпечні для матерів, які годують грудьми

Міф 4: Ви повинні їсти лише просту їжу та уникати гострих страв перед грудним вигодовуванням

Проф. Вейтт: Немає нічого, чого б не можна було їсти під час годування грудьми. Однак ваша дієта впливає на точний склад грудного молока. У деяких випадках жінка може помітити певні закономірності. Наприклад, з однією зі своїх дітей я помітила, що коли я пила цитрусовий сік, наприклад апельсиновий, дитина була дуже дратівливою.

Але немає нічого, що є абсолютно шкідливим або неправильним з медичної точки зору, і чого слід уникати.

Автор фото,Getty Images "Немає нічого, чого не можна їсти під час годування грудьми", - каже професор Вейтт

Міф 5. Якщо хочете годувати грудьми, не можна використовувати суміш

Професор Вейтт: Це не абсолютна істина. Однак зазвичай грудне вигодовування регулюється "попитом і пропозицією". Жіноче тіло дивовижно влаштоване таким чином, що виробляє достатньо молока для своєї дитини.

Коли дитина смокче сосок, вона запускає гормони для вироблення потрібної кількості молока. Тому, незалежно від того, чи ви годуєте грудьми маленьку дитину, дуже велику або навіть двійню, ваш організм буде виробляти достатньо молока.

Якщо ви починаєте давати суміш, цей цикл зворотного зв’язку переривається. Ваше тіло не отримує достатньо сигналів про те, що дитині потрібно більше молока. Якщо у вас мало молока й ви почнете вводити суміш, це може дати вам короткочасне полегшення, але водночас почати погіршувати проблему загалом.

З іншого боку, якщо у вас жахлива ніч, або ви хворі та виснажені, а ваш партнер кілька разів дає дитині суміш, щоб ви могли відпочити, це не означає, що ви не зможете годувати грудьми. Тож, по суті, це не абсолютне правило, але все ж може спричинити певні проблеми.

Автор фото,Getty Images Використання молочної суміші може впливати на кількість грудного молока

Міф 6. Ви не повинні годувати грудьми, якщо хворієте

Проф. Саткліфф: Ні, це міф. Єдина обставина, за якої людина не буде годувати грудьми, це ВІЛ або гепатит. Ці віруси можуть передаватися через лактацію, і ми це трагічно спостерігали в минулому.

У більшості випадків, коли матері хворіють, безпечно продовжувати грудне вигодовування, оскільки їхній організм виробляє антитіла, які також захищають новонародженого. Вкрай рідко можна побачити хворобу в малюка, яку він отримав від матері, яка годує грудьми.

Автор фото,Getty Images Експерти стверджують, що в більшості випадків безпечно продовжувати грудне вигодовування, коли матері хворіють

Міф 7. Важко відлучити дитину, якщо ви годуєте її грудьми більше року

Проф. Вейтт: Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує годувати виключно грудьми протягом шести місяців, а потім вводили прикорм, але продовжувати годувати грудьми стільки, скільки забажаєте. Немає рекомендованого часу для того, щоб зупинити грудне вигодовування.

У деяких країнах з високим рівнем доходу, наприклад у Великій Британії, більшість немовлят повністю відлучають від грудей від одного до двох років. У той час як в інших країнах з низьким рівнем доходу, таких як Уганда, грудне вигодовування продовжується навіть для дво-трирічних малюків.

Глобальна проблема полягає в тому, що в багатьох країнах недостатньо декретних відпусток, які дозволяють матерям годувати виключно грудьми відповідно до цих рекомендацій ВООЗ.

Автор: Ефрем Гебреаб, BBC World Service