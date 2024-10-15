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Як Джаред Лето спровокував скандал і обурив українців під час концерту у Белграді

15.10.2024, 14:28:36 432 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Як Джаред Лето спровокував скандал і обурив українців під час концерту у Белграді

Американський музикант Джаред Лето, лідер гурту Thirty Seconds to Mars, під час виступу у Белграді назвав війну Росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та Москви. Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію Міністерства закордонних справ.

На відео з концерту 12 жовтня у столиці Сербії, які поширили користувачі соцмереж, видно, як співак спочатку запитує, скільки людей у залі з Сербії, а потім - скільки з Росії. У відповідь на друге питання звучать набагато гучніші вигуки.

"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - відреагував Лето.

Після цього співак каже "ви знаєте, що ми за вами скучили", і додає: "Одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на Батьківщину... Ми поїдемо до Санкт-Петербурга, до Москви".

"Ми заскочимо до Києва, ми будемо влаштовувати вечірки та гуляти з усіма - так, як це і має бути", - каже Лето у наступному ж реченні.

Реакція в Україні

Такі заяви співака викликали бурхливу негативну реакцію в Україні - як серед користувачів соцмереж, так і з боку офіційних осіб.

Українська державна фандрейзингова платформа United24 опублікувала відео, в якому кадри із заявою Лето на концерті у Белграді поєднані з кадрами обстрілів та руйнувань, які Росія вчинила в Україні.

Скріншот із відео United24, на якому слова Джареда Лето на концерті в Белграді супроводили кадрами російських обстрілів в Україні

Автор фото,YOUTUBE/UNITED24

Скріншот із відео United24, на якому слова Джареда Лето про "російську енергію" на концерті в Белграді супроводили кадрами російських обстрілів в Україні

Згодом це відео поширило українське МЗС, яке також відреагувало на ситуацію.

"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.

"Не може бути ніякого замирення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України", - додали в МЗС.

Також на заяви Лето відреагував блогер і волонтер Ігор Лаченков, автор телеграм-каналу "Лачен пише".

"Ви знаєте, що в Україні ВІЙНА, а не просто якісь “проблеми”? Ви знаєте, що росіяни добровільно прийшли сюди, щоб здійснювати геноцид і воєнні злочини?", - звернувся він до Джареда Лето в мережі Х.

"Якщо ви вважаєте нормальним те, що ви сказали, якщо ви симпатизуєте прихильникам війни, то вам НЕ раді в столиці України Києві", - додав Лаченков.

Своєю чергою, програмний директор радіостанції ЗСУ Армія FM Михайло Безпалько зазначив, що вони припиняють трансляцію пісень Thirty Seconds to Mars у своєму ефірі.

"Може Джаред колись і заспіває в Росії, а поки він перестає співати на Армія FM, у нас більше не буде пісень Thirty Seconds to Mars в ефірі", - написав він у фейсбуці та додав, що "не варто захоплюватися зірками і ліпити з них ідолів-поборників зла лише за те, що вони вийшли на сцену із нашим прапором".

Для багатьох українців такі слова співака стали неочікуваними, адже раніше він висловлював підтримку Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джаред Лето висловив підтримку українцям

Автор фото,FACEBOOK/JARED LETO

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джаред Лето висловив підтримку українцям

Після поширення відео у соцмережах багато користувачів з України висловили своє обурення його заявами у Белграді.

"Бути талановитим - не означає бути розумним та емпатичним", "Приїздіть і подивіться на наші "проблеми" і що робить Росія", "Україна більше не поважає і не чекає на тебе", - почали писати співакові в інстаграмі.

Хто такий Джаред Лето

Джаред Лето - відомий американський актор та співак, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars, який він заснував разом зі своїм старшим братом Шенноном Лето у 1998 році у Лос-Анджелесі.

Гурт випустив шість студійних альбомів та гастролював по всьому світу, зокрема приїздив і в Україну.

Свою акторську кар'єру Лето розпочинав на телебаченні, а потім почав зніматися в кіно.

Однією з найвідоміших стала його роль у стрічці "Далласький клуб покупців" 2013 року, за яку він отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану.

Також він знімався у фільмах "Містер Ніхто", "Реквієм за мрією", "Американський психопат", "Бійцівський клуб" та багатьох інших.

Джаред Лето у 2014 році відвідав "Євромайдан"

Автор фото,Getty Images

Джаред Лето у 2014 році відвідав "Євромайдан"

До скандальних заяв на концерті у Белграді Джаред Лето неодноразово висловлював свою підтримку Україні.

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловив свою підтримку українцям.

"Моїм друзям і родині в Україні: моє серце розривається від того, що ситуація загострилася таким руйнівним чином, - написав Лето у фейсбуці. - Мої думки з вами і вашим близьким у цей хаотичний і руйнівний час".

У 2022 році він також провів у себе в інстаграмі прямий ефір, під час якого поспілкувався зі своїм слухачами та заспівав пісню про Одесу.

До початку великої війни він неодноразово бував в Україні, а в 2019 році влаштував вуличний концерт на пішохідному мосту в Києві.

У 2014 році співак відвідав Євромайдан, а також згадував про Україну у своєму виступі під час вручення премії "Оскар".

Тэги: скандал, війна в україні, концерт, Джаред Лето, шоубізнес

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