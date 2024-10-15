Як Джаред Лето спровокував скандал і обурив українців під час концерту у Белграді

Американський музикант Джаред Лето, лідер гурту Thirty Seconds to Mars, під час виступу у Белграді назвав війну Росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та Москви. Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію Міністерства закордонних справ.

На відео з концерту 12 жовтня у столиці Сербії, які поширили користувачі соцмереж, видно, як співак спочатку запитує, скільки людей у залі з Сербії, а потім - скільки з Росії. У відповідь на друге питання звучать набагато гучніші вигуки.

"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - відреагував Лето.

Після цього співак каже "ви знаєте, що ми за вами скучили", і додає: "Одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на Батьківщину... Ми поїдемо до Санкт-Петербурга, до Москви".

"Ми заскочимо до Києва, ми будемо влаштовувати вечірки та гуляти з усіма - так, як це і має бути", - каже Лето у наступному ж реченні.

Реакція в Україні

Такі заяви співака викликали бурхливу негативну реакцію в Україні - як серед користувачів соцмереж, так і з боку офіційних осіб.

Українська державна фандрейзингова платформа United24 опублікувала відео, в якому кадри із заявою Лето на концерті у Белграді поєднані з кадрами обстрілів та руйнувань, які Росія вчинила в Україні.

Автор фото,YOUTUBE/UNITED24 Скріншот із відео United24, на якому слова Джареда Лето про "російську енергію" на концерті в Белграді супроводили кадрами російських обстрілів в Україні

Згодом це відео поширило українське МЗС, яке також відреагувало на ситуацію.

"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.

"Не може бути ніякого замирення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України", - додали в МЗС.

Також на заяви Лето відреагував блогер і волонтер Ігор Лаченков, автор телеграм-каналу "Лачен пише".

"Ви знаєте, що в Україні ВІЙНА, а не просто якісь “проблеми”? Ви знаєте, що росіяни добровільно прийшли сюди, щоб здійснювати геноцид і воєнні злочини?", - звернувся він до Джареда Лето в мережі Х.

"Якщо ви вважаєте нормальним те, що ви сказали, якщо ви симпатизуєте прихильникам війни, то вам НЕ раді в столиці України Києві", - додав Лаченков.

Своєю чергою, програмний директор радіостанції ЗСУ Армія FM Михайло Безпалько зазначив, що вони припиняють трансляцію пісень Thirty Seconds to Mars у своєму ефірі.

"Може Джаред колись і заспіває в Росії, а поки він перестає співати на Армія FM, у нас більше не буде пісень Thirty Seconds to Mars в ефірі", - написав він у фейсбуці та додав, що "не варто захоплюватися зірками і ліпити з них ідолів-поборників зла лише за те, що вони вийшли на сцену із нашим прапором".

Для багатьох українців такі слова співака стали неочікуваними, адже раніше він висловлював підтримку Україні.

Автор фото,FACEBOOK/JARED LETO Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джаред Лето висловив підтримку українцям

Після поширення відео у соцмережах багато користувачів з України висловили своє обурення його заявами у Белграді.

"Бути талановитим - не означає бути розумним та емпатичним", "Приїздіть і подивіться на наші "проблеми" і що робить Росія", "Україна більше не поважає і не чекає на тебе", - почали писати співакові в інстаграмі.

Хто такий Джаред Лето

Джаред Лето - відомий американський актор та співак, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars, який він заснував разом зі своїм старшим братом Шенноном Лето у 1998 році у Лос-Анджелесі.

Гурт випустив шість студійних альбомів та гастролював по всьому світу, зокрема приїздив і в Україну.

Свою акторську кар'єру Лето розпочинав на телебаченні, а потім почав зніматися в кіно.

Однією з найвідоміших стала його роль у стрічці "Далласький клуб покупців" 2013 року, за яку він отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану.

Також він знімався у фільмах "Містер Ніхто", "Реквієм за мрією", "Американський психопат", "Бійцівський клуб" та багатьох інших.

Автор фото,Getty Images Джаред Лето у 2014 році відвідав "Євромайдан"

До скандальних заяв на концерті у Белграді Джаред Лето неодноразово висловлював свою підтримку Україні.

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловив свою підтримку українцям.

"Моїм друзям і родині в Україні: моє серце розривається від того, що ситуація загострилася таким руйнівним чином, - написав Лето у фейсбуці. - Мої думки з вами і вашим близьким у цей хаотичний і руйнівний час".

У 2022 році він також провів у себе в інстаграмі прямий ефір, під час якого поспілкувався зі своїм слухачами та заспівав пісню про Одесу.

До початку великої війни він неодноразово бував в Україні, а в 2019 році влаштував вуличний концерт на пішохідному мосту в Києві.

У 2014 році співак відвідав Євромайдан, а також згадував про Україну у своєму виступі під час вручення премії "Оскар".