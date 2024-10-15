Як Джаред Лето спровокував скандал і обурив українців під час концерту у Белграді

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 Октябрь 15 » 12:38:36
Американський музикант Джаред Лето, лідер гурту Thirty Seconds to Mars, під час виступу у Белграді назвав війну Росії проти України "проблемою" та заявив, що хоче приїхати до Санкт-Петербурга та Москви. Ці заяви обурили українців та навіть викликали гнівну реакцію Міністерства закордонних справ.
На відео з концерту 12 жовтня у столиці Сербії, які поширили користувачі соцмереж, видно, як співак спочатку запитує, скільки людей у залі з Сербії, а потім - скільки з Росії. У відповідь на друге питання звучать набагато гучніші вигуки.
"Я знаю, що сьогодні тут є люди з усього світу, просто мені здалося, що я відчув російську енергію", - відреагував Лето.
Після цього співак каже "ви знаєте, що ми за вами скучили", і додає: "Одного дня, коли всі ці проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на Батьківщину... Ми поїдемо до Санкт-Петербурга, до Москви".
"Ми заскочимо до Києва, ми будемо влаштовувати вечірки та гуляти з усіма - так, як це і має бути", - каже Лето у наступному ж реченні.
Такі заяви співака викликали бурхливу негативну реакцію в Україні - як серед користувачів соцмереж, так і з боку офіційних осіб.
Українська державна фандрейзингова платформа United24 опублікувала відео, в якому кадри із заявою Лето на концерті у Белграді поєднані з кадрами обстрілів та руйнувань, які Росія вчинила в Україні.
Згодом це відео поширило українське МЗС, яке також відреагувало на ситуацію.
"Відчуття "російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", - йдеться у коментарі відомства.
"Не може бути ніякого замирення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України", - додали в МЗС.
Також на заяви Лето відреагував блогер і волонтер Ігор Лаченков, автор телеграм-каналу "Лачен пише".
"Ви знаєте, що в Україні ВІЙНА, а не просто якісь “проблеми”? Ви знаєте, що росіяни добровільно прийшли сюди, щоб здійснювати геноцид і воєнні злочини?", - звернувся він до Джареда Лето в мережі Х.
"Якщо ви вважаєте нормальним те, що ви сказали, якщо ви симпатизуєте прихильникам війни, то вам НЕ раді в столиці України Києві", - додав Лаченков.
Своєю чергою, програмний директор радіостанції ЗСУ Армія FM Михайло Безпалько зазначив, що вони припиняють трансляцію пісень Thirty Seconds to Mars у своєму ефірі.
"Може Джаред колись і заспіває в Росії, а поки він перестає співати на Армія FM, у нас більше не буде пісень Thirty Seconds to Mars в ефірі", - написав він у фейсбуці та додав, що "не варто захоплюватися зірками і ліпити з них ідолів-поборників зла лише за те, що вони вийшли на сцену із нашим прапором".
Для багатьох українців такі слова співака стали неочікуваними, адже раніше він висловлював підтримку Україні.
Після поширення відео у соцмережах багато користувачів з України висловили своє обурення його заявами у Белграді.
"Бути талановитим - не означає бути розумним та емпатичним", "Приїздіть і подивіться на наші "проблеми" і що робить Росія", "Україна більше не поважає і не чекає на тебе", - почали писати співакові в інстаграмі.
Джаред Лето - відомий американський актор та співак, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars, який він заснував разом зі своїм старшим братом Шенноном Лето у 1998 році у Лос-Анджелесі.
Гурт випустив шість студійних альбомів та гастролював по всьому світу, зокрема приїздив і в Україну.
Свою акторську кар'єру Лето розпочинав на телебаченні, а потім почав зніматися в кіно.
Однією з найвідоміших стала його роль у стрічці "Далласький клуб покупців" 2013 року, за яку він отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану.
Також він знімався у фільмах "Містер Ніхто", "Реквієм за мрією", "Американський психопат", "Бійцівський клуб" та багатьох інших.
До скандальних заяв на концерті у Белграді Джаред Лето неодноразово висловлював свою підтримку Україні.
Незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловив свою підтримку українцям.
"Моїм друзям і родині в Україні: моє серце розривається від того, що ситуація загострилася таким руйнівним чином, - написав Лето у фейсбуці. - Мої думки з вами і вашим близьким у цей хаотичний і руйнівний час".
У 2022 році він також провів у себе в інстаграмі прямий ефір, під час якого поспілкувався зі своїм слухачами та заспівав пісню про Одесу.
До початку великої війни він неодноразово бував в Україні, а в 2019 році влаштував вуличний концерт на пішохідному мосту в Києві.
У 2014 році співак відвідав Євромайдан, а також згадував про Україну у своєму виступі під час вручення премії "Оскар".