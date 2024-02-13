Ілон Маск оскандалився заявою про допомогу Україні і про Путіна

Перед голосування за допомогу Україні в Сенаті США мільярдер Ілон Маск закликав американців вплинути на сенаторів, щоб ті провалили відповідний законопроєкт.

Про це Маск сказав у розмові з сенаторами-республіканцями.

Мільярдер закликав тиснути на сенаторів, щоб ті не голосували за законопроєкт, який передбачає, зокрема, допомогу для України.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Путін у жодному разі не допустить, щоб РФ програла війну", – висловився Маск.



Окрім того, на його думку, на президента Росії Володимира Путіна чинять тиск, щоб той довів війну до кінця, оскільки "якщо він відступить, його вб'ють".

Водночас мільярдер відповів на звинувачення в тому, що він є прихильником Путіна. На думку Маска, такі заяви "абсурдні".

Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб зупинити загибель людей з обох боків. Однак висловив сумнів, що домагатися усунення Путіна – мудро.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, варто подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", – сказав бізнесмен.



Він додавши, що така людина, найімовірніше, буде "ще жорсткішою, ніж Путін".

Зауважимо, що 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні таки підтримав законопроєкт, який передбачає 60 млрд дол. допомоги Україні.