Нові температурні рекорди в Україні: що чекати від погоди у лютому?

Потепління в Україні

В Україні цього року спостерігається справжнє аномальне потепління, яке вже призвело до температурних рекордів. Січень, який зазвичай славиться холодом, цього разу подарував Україні надзвичайно теплі дні.Чи буде такий тренд триматися й у лютому? Прогноз синоптиків обіцяє цікаві зміни в погоді. Давайте разом дізнаємося, які сюрпризи готує природа і як це вплине на нашу зиму.

Незабаром в Україні різко потеплішає. Синоптики прогнозують нові температурні рекорди, коли Україну накриє аномальне тепло. Яким буде лютий, дізнайтесь з ексклюзивного прогнозу від tsn.ua.

Найближчими днями в Україні завдяки антициклону очікується погода без істотних опадів та з високою температурою, яка характерна не для січня. Січень 2025 року наразі має температурний фон, що на 5°C вище норми, і є шанс, що цей місяць стане одним з найтепліших у історії.

Причини потепління

Причиною такої погоди є значна активізація Атлантики, яка приносить на континент тепле та вологе повітря, залишаючи арктичний холод далеко на півночі. Ситуацію активно відстежують британські метеорологи, які прогнозують швидке формування штормового циклону "Евін", що приніс сильні опади та шквали у Великобританії та Ірландії.

Зі збільшенням впливу східного антициклону, опадів в Україні не очікується, і весняний режим погоди утримається.

Погода в найближчі дні

За прогнозами Укргідрометеоцентру, 27 січня в Україні буде переважно без опадів, з можливими дощами та мокрим снігом лише в окремих регіонах, зокрема на Закарпатті та в Карпатах. Температура вночі коливатиметься від 5°C тепла до 1°C морозу, а вдень варіюватиметься від 2°C до 9°C тепла. В Криму та на заході очікується ще тепліша погода з температурою до 12-15°C.

Прогноз на лютий

Синоптики прогнозують, що лютий буде холоднішим за попередні місяці, з середньою температурою близько 0°C. Хоча грудень та січень цього року були теплішими, майбутній лютий, за прогнозами, може виявитися на 4°C холоднішим, особливо на півдні та Закарпатті.

У лютому в Україні буде багато опадів, переважно у вигляді дощів, а температура коливатиметься від 0°C до +5°C вдень, і від 0°C до -3°C вночі. У південних регіонах можливе короткочасне підвищення температури до +10°C.

Погода і кліматичні зміни

Цьогорічна зима в Україні демонструє аномально високі температури. Стовпчики термометрів піднялися до +15°C, що є значно вище за звичайні зимові показники. Кліматолог Віра Балабух пояснює, що зміни клімату в Україні відбуваються швидше, ніж у глобальному масштабі. Це призводить до зростання температури, особливо в зимовий та літній періоди.

Підвищення температури сприяє циркуляції теплого повітря з південних та субтропічних широт, а також теплому впливу Атлантичного океану. Однак основним чинником є збільшення концентрації парникових газів в атмосфері, що посилює парниковий ефект.

Вплив тепла на природу

Через теплу погоду, зокрема в горах Буковини, деякі тварини, які мають впадати в зимову сплячку, не можуть цього зробити. Лісівники зафіксували випадки, коли ведмеді, через відсутність снігу, відмовляються від зимової сплячки і навіть граються у снігу.

Ці зміни в погоді та кліматі в Україні підтверджують загальну тенденцію до потепління. Багато факторів, від циклонів до підвищення глобальних температур, призводять до аномальних зим. Чи стане це нормою для майбутніх зим — питання, яке хвилює багатьох вчених та екологів.

Прогноз погоди на лютий 2025 в Києві:

Дата Температура вдень (°C) Температура вночі (°C) Опади Вітер 1 лютого 0 до +2 -3 до -1 Без опадів Південний, 3-5 м/с 2 лютого 0 до +3 -2 до 0 Без опадів Південний, 4-6 м/с 3 лютого 2 до +5 -1 до +1 Дощ Південно-східний, 5-7 м/с 4 лютого +3 до +6 -2 до 0 Без опадів Південний, 3-5 м/с 5 лютого +2 до +4 -1 до 0 Дощ Південно-східний, 4-6 м/с 6 лютого 0 до +2 -3 до -1 Мокрий сніг Південний, 5-7 м/с 7 лютого -1 до +1 -4 до -2 Без опадів Східний, 3-5 м/с 8 лютого 0 до +3 -3 до -1 Без опадів Південно-східний, 4-6 м/с 9 лютого +2 до +5 -2 до 0 Дощ Південний, 5-7 м/с 10 лютого +3 до +6 -1 до +1 Без опадів Південно-західний, 3-5 м/с 11 лютого +2 до +4 -3 до -1 Мокрий сніг Південний, 4-6 м/с 12 лютого 0 до +2 -4 до -2 Без опадів Східний, 3-5 м/с 13 лютого +1 до +4 -2 до 0 Дощ Південно-східний, 4-6 м/с 14 лютого +2 до +5 -1 до +1 Без опадів Південний, 5-7 м/с 15 лютого 0 до +3 -3 до -1 Мокрий сніг Південний, 4-6 м/с 16 лютого -1 до +1 -4 до -2 Без опадів Східний, 3-5 м/с 17 лютого 0 до +3 -2 до 0 Без опадів Південно-західний, 4-6 м/с 18 лютого +2 до +5 -1 до +1 Дощ Південний, 5-7 м/с 19 лютого +3 до +6 -2 до +1 Без опадів Південний, 4-6 м/с 20 лютого +1 до +4 -3 до -1 Мокрий сніг Східний, 3-5 м/с 21 лютого 0 до +3 -2 до 0 Без опадів Південно-східний, 4-6 м/с 22 лютого +2 до +5 -1 до +1 Дощ Південний, 5-7 м/с 23 лютого +3 до +6 -1 до +1 Без опадів Південно-західний, 4-6 м/с 24 лютого +1 до +4 -3 до -1 Мокрий сніг Південний, 4-6 м/с 25 лютого 0 до +2 -4 до -2 Без опадів Східний, 3-5 м/с 26 лютого +2 до +5 -2 до 0 Дощ Південний, 5-7 м/с 27 лютого +3 до +6 -1 до +1 Без опадів Південно-східний, 4-6 м/с 28 лютого +2 до +5 -3 до -1 Мокрий сніг Південний, 5-7 м/с

Це лише орієнтовний прогноз, і він може змінюватися залежно від реальних погодних умов.