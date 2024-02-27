Ексклюзивний прогноз погоди на березень 2024: яка погода чекає на українців весною

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 » Февраль » 27 » 12:24:42
Погода у березні 2024 буде теплішою, ніж зазвичай, а кількість опадів очікується у межах норми. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
"Середня місячна температура повітря передбачається 1-7° тепла, що на 1-2° вище за норму", - прогнозують синоптики.
За їх даними, місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми.
Наприкінці лютого та на початку березня на українців чекає тепла та суха погода.
За словами синоптика Ігоря Кібальчича, зараз на території нашої країни встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції, завдяки чому найближчим часом опадів не передбачається.
Він пояснив, що під впливом південно-східного вітру до нас надходитиме тепле повітря, водночас малохмарна погода сприятиме активному прогріву вдень.
За даними Ігоря Кібальчича, до кінця тижня очікується вищий за звичайний температурний режим по всій Україні. Особливо тепло буде в західних і південних регіонах, де середньодобова температура відповідатиме середині березня. Зокрема, найближчими днями на заході та півдні України повітря прогріється до +9...+14 °С, а на Закарпатті взагалі буде до +16 °С.