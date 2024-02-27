Ексклюзивний прогноз погоди на березень 2024: яка погода чекає на українців весною

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Погода у березні 2024 буде теплішою, ніж зазвичай, а кількість опадів очікується у межах норми. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура повітря передбачається 1-7° тепла, що на 1-2° вище за норму", - прогнозують синоптики.

За їх даними, місячна кількість опадів очікується 30-60 мм, в Карпатах місцями 71-107 мм, що в межах норми.

Наприкінці лютого та на початку березня на українців чекає тепла та суха погода.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, зараз на території нашої країни встановився антициклональний тип атмосферної циркуляції, завдяки чому найближчим часом опадів не передбачається.

Він пояснив, що під впливом південно-східного вітру до нас надходитиме тепле повітря, водночас малохмарна погода сприятиме активному прогріву вдень.

За даними Ігоря Кібальчича, до кінця тижня очікується вищий за звичайний температурний режим по всій Україні. Особливо тепло буде в західних і південних регіонах, де середньодобова температура відповідатиме середині березня. Зокрема, найближчими днями на заході та півдні України повітря прогріється до +9...+14 °С, а на Закарпатті взагалі буде до +16 °С.

Схожу температурну тенденцію показує і погодний сайт AccuWeather.

Перші дні місяця — денні максимуми до +12 градусів та переважно сонячно.

Орієнтовно після 5-7 березня, залежно від регіону, буде зниження температури. Особливо це буде помітно на заході України, де відбудеться похолодання із +17 градусів (Закарпатська область) до орієнтовно +7… +9 градусів вдень.

Найхолоднішим періодом березня, згідно з попереднім прогнозом погоди, буде середина місяця. Тут навіть вночі фіксуватимуть морози, але невеликі. Вдень від +5 до +7 градусів тепла. Періодично в цей час будуть опади.

Повторне потепління в березні варто очікувати ближче до кінця місяця.

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