Крематорії та дитячі іграшки. Картель у Мексиці влаштовував масові страти людей

Ворота на ранчо Izaguirre виглядають так само, як будь-які інші у штаті Халіско. Спереду на них гарцюють двоє коней - символ того, що в цих краях випасають худобу та вирощують цукрову тростину.

Однак те, що ховається за чорними залізними ґратами, є доказом жахливого насильства, скоєного мексиканським наркокартелем.

Група активістів, яка складається з родичів кількох тисяч зниклих безвісти у ​​Мексиці людей, отримала інформацію про можливе місце масового поховання та вирушила на ранчо, сподіваючись знайти якісь сліди своїх зниклих близьких.

Те, що вони знайшли, виявилося набагато гіршим: 200 пар взуття, сотні предметів одягу, десятки валіз і рюкзаків, які викинули після того, як, вочевидь, позбулися їхніх власників.

Ще страшнішим було те, що на ранчо знайшли кілька печей і фрагменти людських кісток.

Активісти стверджують, що це місце використовував Картель нового покоління Халіско (CJNG) для примусового набору та навчання своїх солдатів, а також для катувань своїх жертв і кремації їхніх тіл.

"Там були дитячі іграшки", - каже Лус Тоскано, членкиня групи Buscadores Guerreros de Jalisco.

Лус Тоскано є членкинею Buscadores Guerreros de Jalisco Collective — групи, яка першою знайшла місце поховань

"Люди були в розпачі", - згадує вона.

"Вони бачили взуття й сказали: "Воно схоже на те, яке носив мій родич, коли зник".

Тоскано вважає, що тепер влада повинна оглянути всі особисті речі, а потім надати їх сім'ям для більш ретельного огляду.

Однак для багатьох людей найгіршим у жахливому відкритті стало те, що місцева поліція провела рейд на ранчо поблизу села Теучітлан ще у вересні минулого року.

Хоча на той час вони здійснили 10 арештів і звільнили двох заручників, вони або не знайшли, або не повідомили про жодні докази очевидного масштабу скоєного там насильства.

Хоча повної інформації про дії, яких вжила - або не вижила - муніципальна та державна влада після минулорічної операції, наразі немає, критики та сім'ї жертв відкрито звинувачують її у співучасті з картелями в Халіско.

Губернатор штату Пабло Лемус відповів на ці звинувачення у відеозверненні.

За його словами, його адміністрація повністю співпрацювала з федеральною владою та наполягала на тому, що "ніхто в Халіско не вмиває руки" від цієї справи.

Автор фото,Getty Images Взуття та інші речі знайшли на місці трьох імовірних підпільних крематоріїв

Події в Халіско також загрожують затьмарити потужний початок президентства Клаудії Шейнбаум.

Враховуючи серйозні сумніви щодо дій місцевої поліції та офісу генерального прокурора штату, вона наказала взятися за справу федеральним слідчим.

Вона закликала людей не робити передчасних висновків, поки триває розслідування.

"Важливо провести розслідування, перш ніж ми дійдемо будь-яких висновків", - сказала вона на ранковому пресбрифінгу на початку цього тижня.

"Що вони знайшли на місці? Перш за все, ми повинні отримати інформацію від офісу генерального прокурора, який є відповідальним, і вони повідомлять всю країну про те, що вони знайшли", - додала вона.

Інше питання, чи повірить більшість мексиканців в офіційну версію подій.

Автор фото,Getty Images Вид на ранчо Izaguirre, де були розташовані три крематорії

Зараз ранчо кишить поліцейськими, федеральними слідчими та експертами в запилених комбінезонах.

Але що б вони не зробили, ЗМІ в Мексиці називають ранчо Izaguirre місцем "винищення".

Тим часом до столиці штату, Гвадалахари, напередодні маршу протесту цими вихідними прибули нові пошукові групи родичів жертв, щоб закликати владу докласти більше зусиль для пошуку зниклих безвісти людей.

Серед них була й Росаріо Маганья. Її син Карлос Амадор Маганья зник у червні 2017 року. Йому було лише 19 років.

Росаріо Маганья тримає фотографію свого сина та його найкращого друга, яких разом викрали картелі

"Я все ще відчуваю розпач, оскільки минуло вісім років, і я досі перебуваю в тій самій ситуації", - каже вона про свої нескінченні пошуки сина, якого викрали разом з його найкращим другом.

"Це дуже-дуже повільний процес, коли йдеться про офіс генерального прокурора та розслідування", - додає вона.

"У мене все ще є віра і надія знайти його, - каже жінка. - Але я перебуваю в ситуації, яка не просувається вперед, і це засмучує".

Росаріо каже, що звинувачення на адресу влади в помилках, недогляді, змові та недбалості у цій справі лише підкреслюють важку боротьбу, яку роками ведуть такі матері, як вона, щоб отримати відповіді на найпростіші питання про місце перебування їхніх дітей.

"У Халіско так багато масових могил, стільки схованок картелів, влада знає спосіб роботи CJNG. То що ж робить уряд?" - запитує вона риторично.

Автор: Вілл Грант, Кореспондент ВВС у Мексиці, Центральній Америці та Кубі