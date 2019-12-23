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Украинцы назвали политика и событие года: соцопрос

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Украинцы назвали политика и событие года: соцопрос

 Украинцы выбрали политиком года президента Владимира Зеленского, а событием года стали выборы президента и освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года.

Большинство опрошенных (47%) считают Владимира Зеленского политиком 2019 году в Украине. Об Юрии Бойко, Дмитрие Разумкове и Юлие Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимир Гройсман назвали по 5-7% опрошенных.



Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Кроме того, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.



Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года среди населения в возрасте от 18 лет среди 2500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Тэги: соцопрос, украина, политика
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