Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26.02.2020    16:16:06
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Февраль » 26 » 11:13:03

Тигипко может стать новым премьером вместо Гончарука – СМИ

Сегодня, 11:24:03 1017 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Тигипко может стать новым премьером вместо Гончарука – СМИ

 В Украине вскоре может измениться премьер-министр - должность прочат олигарху Сергею Тигипко. Переговоры с ним продолжаются. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой сразу на три источника в правительстве.

Однако ни пресс-секретарь Зеленского, ни пресс-служба компании Тигипко Tigipko TAS Group не прокомментировали информацию.

Информацию, что вопрос назначения Тигипко на 99% решен, подтвердили источники lb.ua
 

«Это вопрос решенный. Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он пойдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и поддержано голосами назначение», – сказал источник во власти. 


«Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить», – добавил второй собеседник. 

Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. С 1990-х он маневрировал между бизнесом, политикой и государственной службой. Впервые он появился на государственной службе в качестве заместителя премьер-министра при премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко. 

В 1990-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. Тигипко и сам баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с «Партией регионов» Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.
Тэги: Тигипко, политика, премьер-министр, украина
Комментариев: 11
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 11:31:29, Сегодня [Материал]
0

Питання чи залишиться поточний курс пресингу малих і середніх вітчизняних підприємців через погіршення правил оподаткування, чи новий прем'єр з міністрами фінансів, економіки почнуть зменшувати адміністративний тиск на підприємців.
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 11:49:33, Сегодня [Материал]
+2

Тигипко в стопятьсот раз квалифицированнее Сени, Гройсмана и Гончарука вместе взятых. В чем проблема?
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 11:52:31, Сегодня [Материал]
+1

Проблем нет. Быстрее бы гончарукам дали пинком под зад.
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 12:41:02, Сегодня [Материал]
+1

они все экономисты-специалисты, с этим спорить трудно, но как доходит до дела, то их мысли лишь о личном обогощении
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:18, Сегодня [Материал]
-1

На 2. В том , что этот такой -же омерзительный коррупционер.
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:38:54, Сегодня [Материал]
+5

Наша пісня гарна й нова...
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:05:13, Сегодня [Материал]
+1

Посозерцаем с сопочки ......
(с) Мыкола Яныч
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:20:16, Сегодня [Материал]
+1

Ну пока на уровне слухов... А вообще было бы неплохо. И уж явно лучше, чем Гончарук.
Гражданин
8 Гражданин (Гражданин)   • 14:41:56, Сегодня [Материал]
-1

Рыгов на нары.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:16, Сегодня [Материал]
-3

Тигипко серезный регионал, а за ним подтянется Азаров, а затем и Янукович, а затем опять Майдан до полного аншлюза. Благо оружия немеренно. Былобы не плохо. чтобы их всех сразу свезли. а то они как-то не смело по одиночке сьезжаются
melan
11 melan (melan)   • 15:25:44, Сегодня [Материал]
+2

Дристи. А пороха как основателя партии регионов когда посадят???
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus