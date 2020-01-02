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2020 » Январь » 211:45:34

Три человека погибли в результате ДТП на Житомирщине

Вчера, 11:45:34 1825 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Три человека погибли в результате ДТП на Житомирщине

 В последний день 2019 года и в первый день 2020-го на Житомирщине произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли три человека. Как стало известно "Журналу Житомира", первое ДТП произошло 31 декабря в селе Романовка Бердичевского района.

"По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2121, который двигался ему навстречу", - сообщили в ГУ Нацполиции.

В результате ДТП 73-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм погибла на месте происшествия. 40-летнего водителя с многочисленными травмами госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы, однако уже через несколько часов мужчина скончался.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 38-летняя пассажирка ВАЗа и 60-летняя пассажирка и водитель Citroen.
 

"Еще одно роковое дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января на автодороге Выступовичи - Житомир, вблизи с. Топорища Хорошевского района", - говорят правоохранители.


Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo, 30-летний житель Коростенского района, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части дороги.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Полицейские установили личность погибшей - 82-летняя жительница пгт Новая Боровая.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:50:14, Вчера
0

По такой дороге, как на фото, надо ехать максимум 20 км/ч.

Вроде взрослые люди,а мозгов понять это нет вообще.
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