Три человека погибли в результате ДТП на Житомирщине

В последний день 2019 года и в первый день 2020-го на Житомирщине произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли три человека. Как стало известно "Журналу Житомира
", первое ДТП произошло 31 декабря в селе Романовка Бердичевского района.
"По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2121, который двигался ему навстречу"
, - сообщили в ГУ Нацполиции.
В результате ДТП 73-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм погибла на месте происшествия. 40-летнего водителя с многочисленными травмами госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы, однако уже через несколько часов мужчина скончался.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 38-летняя пассажирка ВАЗа и 60-летняя пассажирка и водитель Citroen.
"Еще одно роковое дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января на автодороге Выступовичи - Житомир, вблизи с. Топорища Хорошевского района", - говорят правоохранители.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Combo, 30-летний житель Коростенского района, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части дороги.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Полицейские установили личность погибшей - 82-летняя жительница пгт Новая Боровая.
Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Вроде взрослые люди,а мозгов понять это нет вообще.