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2020 » Январь » 1017:55:40

Ссора переросла в убийство: на Житомирщине парень зарезал гражданского мужа своей матери

Вчера, 17:55:40 1080 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ссора переросла в убийство: на Житомирщине парень зарезал гражданского мужа своей матери

 В Житомирской области 53-летний мужчина во время семейной ссоры получил ножевые ранения и скончался. Полицейские по подозрению в совершении убийства задержали 24-летнего жителя Бердичевского района.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, события разворачивались 8 января в селе Половецкое.
 

"На месте происшествия при осмотре полицейские обнаружили ранения на теле погибшего. В дальнейшем эксперты подтвердили, что мужчина умер вследствие причиненных ножевых ранений", - информирует ГУНП Житомирщины.


Полицейские выяснили, что вечером 8 января между погибшим и его сожительницей возникла ссора, переросшая в драку. В это время в доме также находился 24-летний сын женщины, который вмешался в конфликт и нанес несколько ударов мужчине.

Полицейские задержали парня, он признал свою вину. Законодательством убийство наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



Тэги: ссора, Житомирская область, убийство
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 22:28:45, Вчера
+1

судя по интерьеру, как то и не удивительно что такое там произошло.
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