Ссора переросла в убийство: на Житомирщине парень зарезал гражданского мужа своей матери

В Житомирской области 53-летний мужчина во время семейной ссоры получил ножевые ранения и скончался. Полицейские по подозрению в совершении убийства задержали 24-летнего жителя Бердичевского района.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, события разворачивались 8 января в селе Половецкое.
"На месте происшествия при осмотре полицейские обнаружили ранения на теле погибшего. В дальнейшем эксперты подтвердили, что мужчина умер вследствие причиненных ножевых ранений", - информирует ГУНП Житомирщины.
Полицейские выяснили, что вечером 8 января между погибшим и его сожительницей возникла ссора, переросшая в драку. В это время в доме также находился 24-летний сын женщины, который вмешался в конфликт и нанес несколько ударов мужчине.
Полицейские задержали парня, он признал свою вину. Законодательством убийство наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
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