Горсовет приобрел в Житомире 5 квартир и раздал их переселенцам

«В декабре было приобретено пять квартир за счет софинансирования из государственного и городского бюджетов. Это одна трехкомнатная квартира, одна однокомнатная и три двухкомнатные квартиры. Проектом решения предлагается включить их в жилой фонд для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Житомире», - рассказала на заседании исполкома начальник отдела по учету и распределению жилой площади горсовета Надежда Сыдун.