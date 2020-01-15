Горсовет приобрел в Житомире 5 квартир и раздал их переселенцам

Городской совет на вторичном рынке приобрел пять квартир в Житомире для временного проживания переселенцев. В общем приобрели одну однокомнатную, три двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры.
Как сообщает Житомир инфо
, на заседании горисполкома 15 января эти квартиры включили в фонд жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
«В декабре было приобретено пять квартир за счет софинансирования из государственного и городского бюджетов. Это одна трехкомнатная квартира, одна однокомнатная и три двухкомнатные квартиры. Проектом решения предлагается включить их в жилой фонд для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Житомире», - рассказала на заседании исполкома начальник отдела по учету и распределению жилой площади горсовета Надежда Сыдун.
В приложении к проекту решения исполкома о включении жилых помещений в фонд жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в г. Житомире, опубликованном 9 января на сайте горсовета, содержится перечень приобретенных квартир.
Следующим решением исполком 15 января согласовал предоставление этих квартир для временного проживания семьям переселенцев.
«Было рассмотрено на заседании жилищной комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц вопрос распределения и предоставления жилых помещений, отнесенных к данному фонду, внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете для получения такого жилья. Комиссия рекомендовала предоставить эти квартиры во временное пользование, сроком до 1 года, без регистрации, ведь именно так предусмотрено постановлением Кабмина. Квартиры распределены согласно рейтингу», - доложила Надежда Сыдун.
Заместитель городского головы Светлана Ольшанская уточнила, что пять недавно приобретенных квартир распределили согласно рейтингу между семьями переселенцев. Из этих пяти семей, получивших жилые помещения для временного проживания, три семьи, которые жили в гостинице «Житомир».
Как сообщал «Журнал Житомира
», отель «Житомир» продали на аукционе
за 60 млн грн. В гостинице еще проживали несколько семей переселенцев, которые до последнего не хотели съезжать из проданного здания
.