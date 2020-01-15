Пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали четырех жителей Житомирщины, которые приехали в зону отчуждения поохотиться.
"Четверо граждан Украины, жителей Народичского района Житомирской области, на автомобиле "ЗАЗ", вне установленных пунктов контроля, пересекая тыловую границу зоны безусловного (обязательного) отселения намеревались поймать дичь"
, - информирует Житомирский пограничный отряд.
Каждый из мужчин имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. Во время проверки выяснилось, что у правонарушителей на одно ружье не было никаких разрешительных документов.
"Сейчас на горе-охотников составлены соответствующие административные документы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению"
, - отмечают пограничники.
Охотничье оружие и боеприпасы изъяты, проверочные мероприятия продолжаются.
В Чернобыльской зоне задержали жителей Житомирщины, которые приехали поохотиться на дичь. ФОТО