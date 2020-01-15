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2020 » Январь » 1518:10:58

В Чернобыльской зоне задержали жителей Житомирщины, которые приехали поохотиться на дичь. ФОТО

Сегодня, 18:10:58 123 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Чернобыльской зоне задержали жителей Житомирщины, которые приехали поохотиться на дичь. ФОТО

 Пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали четырех жителей Житомирщины, которые приехали в зону отчуждения поохотиться.

"Четверо граждан Украины, жителей Народичского района Житомирской области, на автомобиле "ЗАЗ", вне установленных пунктов контроля, пересекая тыловую границу зоны безусловного (обязательного) отселения намеревались поймать дичь", - информирует Житомирский пограничный отряд.

Каждый из мужчин имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. Во время проверки выяснилось, что у правонарушителей на одно ружье не было никаких разрешительных документов.

"Сейчас на горе-охотников составлены соответствующие административные документы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению", - отмечают пограничники.

Охотничье оружие и боеприпасы изъяты, проверочные мероприятия продолжаются.



Тэги: Охота, зона отчуждения, Житомирская область
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