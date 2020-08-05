8 августа в Житомирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

На территории охотничьих угодий Житомирской 8 августа с 16:00 открывается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
При проведении охоты охотник должен иметь при себе удостоверение охотника, контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты на сезон охоты 2020-2021 годов, отстрелочную карточку, разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия.
Если же он имеет при себе охотничью собаку - то еще и соответствующий паспорт на животное.
Идя на охоту, каждый охотник должен помнить: чтобы удовольствие от общения с природой не омрачилось неприятностью - нужно строго соблюдать правила безопасности обращения с оружием.
При стрельбе пулями охотник должен быть особенно осторожным, предварительно убедиться, что поблизости, в направлении выстрела нет людей и домашних животных. Необходимо всегда учитывать, что неподалеку могут находиться люди, которые собирающие грибы, ягоды, пасут скот.
"Запрещается стрелять "на шум", по цели, которую нечетко видно (во время тумана, в сумерках, против солнца и др.) При охоте в густом лесу, камышах необходимо быть особенно внимательным, соблюдать взятое направление, чаще поддерживать связь с другими охотниками", – напоминают в управлении.
За нарушение правил охоты (без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах или время, неразрешенными орудиями или способами) предусмотрена административная ответственность. Также за незаконную охоту на животных или на запрещенных территориях статьей 248 УК Украины определено уголовное наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 3 лет.
Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства предостерегает, что в лесах области сохраняется высокая пожарная опасность, и обращается ко всем, кто по каким-либо причинам будет находиться в лесных массивах, помнить об осторожном обращении с огнем, чтобы не вызвать пожар.