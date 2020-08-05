8 августа в Житомирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

"Запрещается стрелять "на шум", по цели, которую нечетко видно (во время тумана, в сумерках, против солнца и др.) При охоте в густом лесу, камышах необходимо быть особенно внимательным, соблюдать взятое направление, чаще поддерживать связь с другими охотниками", – напоминают в управлении.