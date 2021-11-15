В Житомирской области один охотник случайно убил другого: упал с дерева и выстрелил

В Житомирской области во время охоты смертельное огнестрельное ранение получил 39-летний киевлянин. Предварительно, в него по неосторожности попал другой охотник.
Инцидент произошел 13 ноября в лесу на территории Черняховской громады, вблизи села Новые Салы.
"Предварительно выяснено, что выстрел по неосторожности произошел во время падения 63-летнего местного жителя из засады на дереве. В результате ранение в грудную клетку получил другой находившийся неподалеку охотник", - сообщило ГУ Нацполиции Житомирской области.
Прибывшие по вызову медики "скорой" констатировали смерть потерпевшего мужчины.
В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли оружие, из которого был произведен выстрел. Назначены соответствующие экспертные исследования.
"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств"
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