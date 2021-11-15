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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 15 » 16:30:52

В Житомирской области один охотник случайно убил другого: упал с дерева и выстрелил

Вчера, 16:30:52 1776 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области один охотник случайно убил другого: упал с дерева и выстрелил

 В Житомирской области во время охоты смертельное огнестрельное ранение получил 39-летний киевлянин. Предварительно, в него по неосторожности попал другой охотник.

Инцидент произошел 13 ноября в лесу на территории Черняховской громады, вблизи села Новые Салы.
 

"Предварительно выяснено, что выстрел по неосторожности произошел во время падения 63-летнего местного жителя из засады на дереве. В результате ранение в грудную клетку получил другой находившийся неподалеку охотник", - сообщило ГУ Нацполиции Житомирской области.


Прибывшие по вызову медики "скорой" констатировали смерть потерпевшего мужчины.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли оружие, из которого был произведен выстрел. Назначены соответствующие экспертные исследования.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - добавили в полиции.
Тэги: Охотник, убийство, Охота, Житомирская область
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Комментариев: 2
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 17:48:45, Вчера [Материал]

Запрещали бы уже эти игры с оружием -и животных жалко,и столько случайностей.
kto
2 volodya (kto)   • 20:17:39, Вчера [Материал]

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