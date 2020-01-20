Империя Ангелов в Житомире! Ждем вас 02 февраля, в 19:00 в драмтеатре имени Кочерги.
Во всей Европе имя Бернарда Вербера на обложке книги означает только одно — шедевр! «Империя ангелов» — одна из самых нашумевших книг французского писателя. Главный герой попадает на небеса, где вынужден работать ангелом-хранителем.
В его ведении — две разноплановые человеческие души: одна из них – французский писатель, с непредсказуемым характером и тонкой, ранимой психикой, другая — российская переводчица, которую главный герой знал ещё на земле. Шаг за шагом, персонажи преодолевают сложные ситуации и добиваются поставленных целей.
Но каждого из них, впереди ждут главные испытания, справиться с которыми сложнейшая задача даже для ангелов…
Вы можете купить билеты на спектакль "Империя Ангелов" заказав на сайте
или в кассе театра.
Житомирян приглашают на спектакль «Империя Ангелов» в Драмтеатр им. Кочерги