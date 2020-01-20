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Житомирян приглашают на спектакль «Империя Ангелов» в Драмтеатр им. Кочерги

Вчера, 16:48:53 484 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают на спектакль «Империя Ангелов» в Драмтеатр им. Кочерги

 Империя Ангелов в Житомире! Ждем вас 02 февраля, в 19:00 в драмтеатре имени Кочерги.

Во всей Европе имя Бернарда Вербера на обложке книги означает только одно — шедевр! «Империя ангелов» — одна из самых нашумевших книг французского писателя. Главный герой попадает на небеса, где вынужден работать ангелом-хранителем.

В его ведении — две разноплановые человеческие души: одна из них – французский писатель, с непредсказуемым характером и тонкой, ранимой психикой, другая — российская переводчица, которую главный герой знал ещё на земле. Шаг за шагом, персонажи преодолевают сложные ситуации и добиваются поставленных целей.

Но каждого из них, впереди ждут главные испытания, справиться с которыми сложнейшая задача даже для ангелов…

Вы можете купить билеты на спектакль "Империя Ангелов" заказав на сайте  или в кассе театра.
Тэги: исскуство, Спектакль, культура
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:30:31, Вчера
0

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