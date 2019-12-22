Пизанская башня – рассказ с юмором о том, как не погрязнуть в семейной рутине

Житомиряне и гости города смогут насладиться одной из самых обсуждаемых постановок – «Пизанская башня». Вечер, проведенный в зале театра, еще и за просмотром такого спектакля не может быть плохим.
Торжество любви, не подкрепленной никакими социальными институтами – это всегда прекрасно. Но рано или поздно приходит момент свадьбы и хлопоты совместной жизни. В этот момент между двумя искренне и неподдельно любящими людьми вбивается клин так называемой «бытовухи». Умение справиться с одинаковыми днями совместной жизни, разъедаемыми однообразным бытом, зависит от силы характера и умения уживаться вместе, которые должны быть у каждого участника. Каким же образом это получается?
Интересные факты о постановке:
Ключевыми персонажами театральной постановки являются Жена и Муж, прожившие рука об руку более 20 лет. Завязка происходит с внезапного желания жены разорвать брачные узы. Пресловутые бытовые аспекты демонстрируются по ходу пьесы в виде хорошо знакомых всем паттернов – резиновые шлепки, банки с консервацией, поездки на дачу, семейный ужин после напряженного трудового дня с обязательными разговорами о прошедшем дне. Благодаря таким незамысловатым и до боли знакомым вещам и понятиям незримая грань между постановкой и самой жизнью размывается еще больше.
Исповедь Мужа и Жены как центральных субъектов, декларирующих ход пьесы, раскрывает многие черты-характеристики семейной жизни, о которых зачастую принято умалчивать. Название «Пизанская башня» выбрано не случайно. Между известным архитектурным сооружением, все свое существование наклоняющимся в сторону земли и угасающими чувствами есть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Многие семьи продолжают жить долгие годы, находясь в своеобразном подвешенном состоянии между гармонией, взаимопониманием и полнейшим крахом.
В спектакле заняты артисты: Наталья Кудря, Нина Нижерадзе, Виктор Сарайкин, Андрей Коваленко, Юрий Кухаренко, Алексей Полищук, Таисия Бойко, Оксана Воронина, Гелена Сергутина, Владислава Коровай.
Чтобы попасть на спектакль «Пизанская башня» в Житомире, покупайте билеты на сайте kontramarka.ua и в кассах города. Цена билетов от 100 до 250 гривен.
Билеты можно купить на сайте kontramarka