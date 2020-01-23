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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Январь » 23 » 08:57:38

В марте на Житомирщине стартует «большое строительство» - Гончарук

Сегодня, 09:02:38 2203 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В марте на Житомирщине стартует «большое строительство» - Гончарук

 В марте в Украине стартует масштабная программа «Большое строительство», согласно которой по всей стране должны построить или восстановить 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов, 4000 км дорог.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время селекторного совещания с председателями ОГА.

В Житомирской области предварительно отобрали наиболее приоритетные проекты для реализации в рамках этой программы, а именно - строительство 2 школ, 6 детсадов и 8 стадионов.

«Осталось чуть больше месяца, для того чтобы начать процесс «Большого строительства». Эта программа позволит качественно обновить социальную инфраструктуру и осуществить поставленную цель - построить 100 детсадов, 100 школ и 100 стадионов по всей стране», - отметил глава ОГА Виталий Бунечко.

Как сообщал «Журнал Житомира», в 2020 году планируется капремонт 15 км трассы от Житомира до Черняхова.
Тэги: инфраструктура, программа, Житомирщина
Комментариев: 7
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 09:56:05, Сегодня
+5

Надеюсь что стадион Полесье как раз завершат польностю!!!
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 10:18:27, Сегодня
0

В районі гормолзаводу нарешті з'явиться дитсадок?
ДжонниЗ
3 Джек (ДжонниЗ)   • 10:57:41, Сегодня
+2

Скорее стадион
RaID
6 Сергій (RaID)   • 12:07:56, Сегодня
0

Де?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 11:41:52, Сегодня
+1

Його там вже немає де будувати. Землі вже роздані поки влада клювом клацала. А от ТЕЦ мер згадав що буде.
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 14:04:55, Сегодня
0

Може біля ЖК Домашній, навпроти офісу продажу квартир ЖК Вернісаж?
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 11:42:40, Сегодня
0

...и только наш стадион будет строиться-строиться-строиться...
Ибо "пил" бесконечен!)
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