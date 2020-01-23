В марте на Житомирщине стартует «большое строительство» - Гончарук

В марте в Украине стартует масштабная программа «Большое строительство», согласно которой по всей стране должны построить или восстановить 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов, 4000 км дорог.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время селекторного совещания с председателями ОГА.
В Житомирской области предварительно отобрали наиболее приоритетные проекты для реализации в рамках этой программы, а именно - строительство 2 школ, 6 детсадов и 8 стадионов.
«Осталось чуть больше месяца, для того чтобы начать процесс «Большого строительства». Эта программа позволит качественно обновить социальную инфраструктуру и осуществить поставленную цель - построить 100 детсадов, 100 школ и 100 стадионов по всей стране»
, - отметил глава ОГА Виталий Бунечко.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в 2020 году планируется капремонт 15 км трассы от Житомира до Черняхова
.
Ибо "пил" бесконечен!)