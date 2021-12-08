Инфраструктурная субвенция: Житомирщина получит почти в 20 раз меньше средств, чем родной город президента

В госбюджете на 2021 год на инфраструктурную субвенцию было выделено почти 8 млрд грн. Денежные средства были направлены из государственного бюджета в областные и бюджет города Киева. В рамках этой субвенции состоялось финансирование 255 объектов средней стоимостью более 31 млн грн.
Как сообщает Опора
, абсолютно рекордное количество средств было направлено в Днепропетровскую область — 2 млрд 462 млн грн или 31% от всей суммы. В лидерах также Тернопольская, Херсонская, Донецкая и Закарпатская области. Житомирская область
получит всего 48 млн грн.
В контексте выделения инфраструктурной субвенции следует выделить город Кривой Рог, где будет профинансировано 24 объекта общей стоимостью 925 млн грн.
Что это за субвенция?
В 2021 г. в Украине появилась новая субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы. Соответствующий порядок и условия предоставления средств этой субвенции был утвержден Постановлением Кабмина №544 от 31 мая 2021 года.
Сама субвенция имеет несколько основных направлений:
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной собственности, транспортной инфраструктуры и социально-культурной сферы.
- Приобретение медицинского оборудования, в том числе специального назначения.
- Завершение существующих проектов строительства со сроком реализации от одного до трех лет.
- Приобретение мультифункциональных спортивных площадок.
Они четко вписываются в программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" и "Здоровая страна", а также другие обещания развития инфраструктуры.
В общем, получение субвенции выглядит примерно так. Распорядителем средств является Министерство финансов Украины. К нему предложения по распределению средств субвенции подают областные госадминистрации и КГГА. Минфин вносит перечень объектов (мероприятий) на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который и принимает решение о распределении субвенции.
Кроме того, в ответе на запрос о доступе к публичной информации, который направляла Гражданская сеть Опора, Минфин сообщил: “Все объекты, которые были поданы в Минфин в соответствии с п.6 постановления Правительства от 31.05.2021 № 544, включены в перечень объектов, которые финансируются за счет указанной субвенции и утверждены распоряжениями Кабинета Министров Украины”.
Судя по официальному ответу, все, что просят — все финансируют. Однако на практике, кажется, все не совсем так. Как минимум, в Киеве профинансировали не все запрашиваемые объекты.
Региональное распределение
Абсолютно рекордное количество средств было направлено в Днепропетровскую область — 2 млрд 462 млн грн или 31% от всей суммы субвенций. В лидерах также Тернопольская (856 млн грн или 10,8%), Херсонская (798 млн грн или 10,1%), Донецкая (723 млн грн или 9,1%) и Закарпатская (585 млн грн или 7,4%) области.
На остальные же регионы пришлась лишь треть (31,6)% от общего количества средств. И если определенные регионы, например, Черкасщина (481 млн), Луганщина (256 млн) или Ровенщина (254 млн) все же получили значительные средства, то двенадцать областей вообще получили менее 90 млн грн (по ~1% от общей суммы) каждая.
Киев, Волынь и Винницкая область стали антилидерами по количеству полученных средств — суммарно они получили менее 67 млн грн.
Также заслуживает внимания другой факт. В Днепропетровскую область было направлено больше средств и в рамках другой субвенции — на социально-экономическое развитие регионов — причем как в 2021, так и в 2020 годах. С одной стороны, это самая большая область по количеству населения, а с другой — регион, где поддержка партии президента на последних парламентских выборах была самой мощной. "Слуга народа" также получила больше всего мандатов в Днепропетровский областной совет на местных выборах 2020 года.
Еще одной интересной статистической аномалией является то, что субвенций на сумму в 925 млн грн получил только один город — Кривой Рог. Будь Кривой Рог отдельным регионом, то по количеству средств субвенций он был бы на втором месте, ведь получил денег столько же, сколько вместе 14 регионов Украины с нижней части рейтинга!
В частности, в Кривом Роге 350 млн грн направлено на реконструкцию спортивного комплекса 'Металлург', 195 млн грн — на "Капитальный ремонт дороги на ул. Эдуарда Фукса". Также почти два десятка субвенций пойдет на капитальные ремонты учебных заведений.
Интересно, что среди профинансированных капитальных ремонтов есть и родная для Владимира Зеленского Криворожская гимназия №95, которую он закончил. На этот объект из бюджета было выделено 15 млн грн.
Расчет на одного жителя
Так, на одного жителя Тернопольской области пришлось почти 832 грн, Херсонской — 787 грн, Днепропетровской — 785 грн, Закарпатской — 468 грн, Черкасской — 409 грн.
В общей сложности 11 регионов Украины в среднем получили более 100 грн субвенции на одного жителя, а 14 регионов наоборот — менее 100 грн. Меньше всего средств по этому показателю пришлось на Житомирщину
— 40 грн, Одесщину — 29 грн, Волынь — 19 грн, Винницкую область — 12 грн и город Киев — всего 9 грн.
Инфографика: Опора