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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 19 » 16:28:34

Реконструкции и ремонт 200 км дорог: «Большое строительство» на Житомирщине оказалось не таким уж большим

Сегодня, 16:57:34 3943 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкции и ремонт 200 км дорог: «Большое строительство» на Житомирщине оказалось не таким уж большим

 С 1 марта в Украине стартует национальная программа "Большое строительство", согласно которой по всей стране должны построить или восстановить 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов, 4000 км дорог.

В рамках программы на Житомирщине должны провести капремонт и построить 11 школ, 7 детских садов, 7 приемных отделений, 24 амбулатории и 9 стадионов. В целом из 58 объектов только 13 - это новое строительство. Остальные объекты подпадают под реконструкцию.

Также в планах властей ремонт 147 км дорог местного значения и 50 км дорог государственного значения.

По словам председателя ОГА Бунечко, все работы в Житомирской области должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.
 

"Нет никаких сомнений в том, что процесс строительства и капитального ремонта школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог начнется согласно поставленного дедлайна. Времени достаточно мало, но другого пути у нас нет - 31 декабря 2020 года определено Правительством как конечный срок возведения объектов", - сказал Виталий Бунечко.


Программа "Большого строительства" в Житомирской области

 












Тэги: инфраструктура, программа, Житомирщина
Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:10:44, Сегодня
0

"По словам председателя ОГА Бунечко, все работы в Житомирской области должны быть завершены до 31 декабря 2020 года."

Переклад людською мовою: якщо до 31.12.2020 завершимо хоча б 30-40% від запланованих робіт, це буде неймовірний успіх!
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