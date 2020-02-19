С 1 марта в Украине стартует национальная программа "Большое строительство", согласно которой по всей стране должны построить или восстановить 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов, 4000 км дорог.
В рамках программы на Житомирщине должны провести капремонт и построить 11 школ, 7 детских садов, 7 приемных отделений, 24 амбулатории и 9 стадионов. В целом из 58 объектов только 13 - это новое строительство. Остальные объекты подпадают под реконструкцию.
Также в планах властей ремонт 147 км дорог местного значения и 50 км дорог государственного значения.
По словам председателя ОГА Бунечко, все работы в Житомирской области должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.
"Нет никаких сомнений в том, что процесс строительства и капитального ремонта школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог начнется согласно поставленного дедлайна. Времени достаточно мало, но другого пути у нас нет - 31 декабря 2020 года определено Правительством как конечный срок возведения объектов", - сказал Виталий Бунечко.
Программа "Большого строительства" в Житомирской области
Реконструкции и ремонт 200 км дорог: «Большое строительство» на Житомирщине оказалось не таким уж большим
Переклад людською мовою: якщо до 31.12.2020 завершимо хоча б 30-40% від запланованих робіт, це буде неймовірний успіх!