Реконструкции и ремонт 200 км дорог: «Большое строительство» на Житомирщине оказалось не таким уж большим

"Нет никаких сомнений в том, что процесс строительства и капитального ремонта школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог начнется согласно поставленного дедлайна. Времени достаточно мало, но другого пути у нас нет - 31 декабря 2020 года определено Правительством как конечный срок возведения объектов", - сказал Виталий Бунечко.