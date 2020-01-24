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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Январь » 24 » 17:04:21

В КП «Житомиртранспорт» снова новый руководитель

Сегодня, 17:17:21 307 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В КП «Житомиртранспорт» снова новый руководитель

 Городской голова Житомира назначил на должность КП "Житомиртранспорт" нового руководителя. Исполнять обязанности директора будет Елена Кирилюк.

Соответствующее распоряжение Сергей Сухомлин подписал 21 января.

"Выполнение обязанностей директора коммунального предприятия "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета возложить с 21 января 2020 года на заместителя директора этого предприятия Кирилюк Елену Александровну; считать утратившим силу распоряжение городского головы от 03.01.2020 №10 "О возложении обязанностей директора коммунального предприятия "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета на Гнеличка А. С.", - говорится в документе.

Напомним, что в начале января директором КП "Житомиртранспорт" был назначен Андрей Гнеличко. Бывшего руководителя коммунального предприятия Ивана Фурлета уволили 3 января.
Тэги: Житомиртранспорт, назначение, директор
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