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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 31 » 14:56:00

9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть, улетел в США в новую семью. ВИДЕО

Сегодня, 15:09:53 1786 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть, улетел в США в новую семью. ВИДЕО

 Девятилетнего Андрея Галушко из Романовского специнтерната, где сказали, что он умрет, усыновила семья из американского штата Индиана. 

Мальчика с ДЦП в 2016 году спасла волонтер, которая забрала ребенка домой, и следующие три года искала семью для воспитания в Украине. Но поиски были тщетными. Почему до сих пор деток с инвалидностью украинцы редко забирают в семьи и боятся их усыновлять, рассказали в сюжете ТСН.

Волонтер Виктория вспоминает, что встретила впервые Андрюшу в Романовском специнтернате, на Житомирщине, в ужасном состоянии. У него была температура за 40 и почти агония. Тогда она и забрала его домой и вместе со своей мамой временно заменила семью.

Медсестра же заведения, которая должна была заниматься Андреем, вынесла ребенку смертельный приговор и не захотела озаботиться его судьбой. Впоследствии ее уволили, Романовский специнтернат переформатировали, однако никого за халатность так и не наказали.

"Несмотря на то, что было открыто уголовное дело. Но через некоторое время его закрыли", - говорит уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.


Родная мать от мальчика не отказалась, но к себе не забрала и дала согласие на усыновление. "Мама живет в селе. Бедная семья, малообеспеченная. У нее есть еще двое детей", - говорит волонтер Светлана Харченко.

 
 

В Украине семью Андрею искали все эти три года

Но усыновила его семья американцев Джейми и Криса Ричардсонов. Новая зарубежная семья маленького украинца многодетная, родители уже имеют 13 детей и все усыновленные из разных стран. Однако, с Андрюшей Джейми и Крис уже находят взаимопонимание, обнимают его и держат за руку.

"В Америке есть много программ для реабилитации детей с ДЦП, также у нас уже есть одна дочка с ДЦП, мы знаем, как заботиться", - убеждает новая американская мать.


Украинские наставницы, прощаясь с мальчиком верят, что в новой семье ему будет лучше. Детский омбудсмен Николай Кулеба признает, что контролировать усыновленных за рубежом украинцев, крайне трудно. Но замечает, что иностранцы чаще усыновляют детей с инвалидностью.

"В случае с Андреем, эта семья сообщила, что не только они являются специалистами, а и рядом с ними есть соответствующие центры, реабилитации, медицинские услуги, и они не боятся того, что принимают таких детей", - объясняет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.


Из Украины, кроме Андрюши, семья в США усыновляет еще двух с тяжелыми диагнозами деток из Запорожья, однако им пока еще не дают визы и поэтому мама остается здесь. А отец везет Андрея за океан и уже в соцсетях публикует фотографии улыбающегося мальчика в новом доме.

  Світлана Березівська, ТСН

9-річний хлопчик з ДЦП, якого на Житомирщині прирекли на смерть, полетів в США в нову сім'ю. ВІДЕО

9-річний хлопчик з ДЦП, якого на Житомирщині прирекли на смерть, полетів в США в нову сім'ю. ВІДЕО
Тэги: усыновление, дцп, дети, США, Романов
Комментариев: 18
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:40:53, Сегодня
-6

В назидание всем-хотите нормальной жизни себе и своим деткам, тогда валите как можно быстрее и НАВСЕГДА из Украины.
predi
4 predi (predi)   • 16:41:33, Сегодня
-4

"Валить" куди?
Може в Росію?
А чому не видно "облаки пыли" від твоїх слідів, щоб побачить приклад?
Чи може ти вже на передовій і показуєш приклад боротьби з кацапами?
А якщо серйозно, то тільки демократичні країни допомогають тим людям, котрі попали в біду.
Японія, США і інші країни підтримували наших людей при аварії на ЧАЄС, за їх рахунок побудований саркофаг, допомогають і тепер захищатись від світового террориста і окупанта під порядкуванням педофіла.
Тож є орієнтири куди йти і з ким боротись щоб мати майбутне.
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:58:37, Сегодня
-1

Куда угодно, только бы подальше от воров и бандитов в вышиванках.
predi
9 predi (predi)   • 17:11:30, Сегодня
-1

Якщо когось чомусь вчиш, то особистий приклад є показовим.
То коли будеш "валить" і куди?
Де тебе чекати з валізами і коли?
Бо якщо ти сам тут комфортно прижився після того як побував у розвинених країнах звідки втік- то чому всіх провокуєш кудись "валить" ?
Antisvinomir1
11 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:14:00, Сегодня
-5

Про "втік" будут факты, или как всегда?
predi
12 predi (predi)   • 17:17:32, Сегодня
-1

Будуть.
Приведи статистику по роках де ти жив.
І не думаю що ти настільки тупий щоб не зрозуміть очевидні речі.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:32:16, Сегодня
-5

Детьми торгуют и это уже не секрет. Цена 400 тыс. долларов. Дальнейшая судьба детей неизвесна. Кулеба стоит во главе этой схемы. Тем же занимался и при Порошенко.
predi
5 predi (predi)   • 16:47:29, Сегодня
-2

Є факти торгівлі дітьми?
Чому мовчиш і не розголошуєш їх і не звертаєшся до відповідних органів?
Бо цей факт не є показовим.
Якщо він попав до порядних людей то новим батькам потрібно тільки вклонитись.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:09:43, Сегодня
0

Да, есть ,сплошь и рядом.факты давно опубликованы на сайте "служба безпеки Украинцив Котенко" Украинские Дипломаты в США жалуются. что Американцам подсовывают детей при живых родителях которые потом начинают искать своих детей.. Американцы не стесняясь рассказывают сколько платят. Кулеба запачкан по самые уши и такими делами, что у тебя волосы дыбом встанут.
predi
10 predi (predi)   • 17:13:25, Сегодня
-3

Так це я чув з РАША ТВ.
А де факти чи документи?
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:18:37, Сегодня
-1

Ты что с Марса прилетел? Это Я Тебе говорю Украинец.
predi
14 predi (predi)   • 17:25:26, Сегодня
-2

Сам зрозумів що написав на моє конкретне питання?
Hoakina
16 Марина (Hoakina)   • 19:48:55, Сегодня
-2

На 2. Колись Ви відповісте за смерть дитини, яку відібрали в опікунів і передали рідній мамі, а та її вбила і спалила в печі. Не на цьому світі, то на тому, але таки мусите відповісти. "Як тобі на ім'я? І той відказав: Легіон, бо багато ввійшло в нього демонів" (с)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:08, Сегодня
-2

А куда дели детей инвалидов с Ушомирского интерната который Кулеба расформировал? Тоже распродали?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:57:43, Сегодня
-1

"9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть". Заглавие шокирующие. А те кто обрекал на смерть понесли наказание? Почему сгорела в Киеве база данных усыновленных детей иностранцами?
Hoakina
17 Марина (Hoakina)   • 19:50:16, Сегодня
-3

На 6. Чому загинула дитина, яку Вашими зусиллями передали вбивцям?
predi
15 predi (predi)   • 17:34:11, Сегодня
0

Ці люди, котрі приходять на допомогу хворим дітям в такому стані і котрі стають їм потім батьками беруть на себе тяжкий тягар і не можуть не шокувати своєю неперевершеною лювов'ю до людини.
Вони не земні, вони божественні.
Дасть Бог їм воздастся за їх любов.
dakar
18 Инспектор Кранник (dakar)   • 21:37:25, Сегодня
+2

Учитывая, что некоторые ненавидят, собственных живых, здоровых и вполне успешных детей. То да!
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