9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть, улетел в США в новую семью. ВИДЕО

Девятилетнего Андрея Галушко из Романовского специнтерната, где сказали, что он умрет, усыновила семья из американского штата Индиана.
Мальчика с ДЦП в 2016 году спасла волонтер, которая забрала ребенка домой, и следующие три года искала семью для воспитания в Украине. Но поиски были тщетными. Почему до сих пор деток с инвалидностью украинцы редко забирают в семьи и боятся их усыновлять, рассказали в сюжете ТСН.
Волонтер Виктория вспоминает, что встретила впервые Андрюшу в Романовском специнтернате, на Житомирщине, в ужасном состоянии. У него была температура за 40 и почти агония. Тогда она и забрала его домой и вместе со своей мамой временно заменила семью.
Медсестра же заведения, которая должна была заниматься Андреем, вынесла ребенку смертельный приговор и не захотела озаботиться его судьбой. Впоследствии ее уволили, Романовский специнтернат переформатировали, однако никого за халатность так и не наказали.
"Несмотря на то, что было открыто уголовное дело. Но через некоторое время его закрыли", - говорит уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Родная мать от мальчика не отказалась, но к себе не забрала и дала согласие на усыновление. "Мама живет в селе. Бедная семья, малообеспеченная. У нее есть еще двое детей", - говорит волонтер Светлана Харченко.
В Украине семью Андрею искали все эти три года
Но усыновила его семья американцев Джейми и Криса Ричардсонов
. Новая зарубежная семья маленького украинца многодетная, родители уже имеют 13 детей и все усыновленные из разных стран. Однако, с Андрюшей Джейми и Крис уже находят взаимопонимание, обнимают его и держат за руку.
"В Америке есть много программ для реабилитации детей с ДЦП, также у нас уже есть одна дочка с ДЦП, мы знаем, как заботиться", - убеждает новая американская мать.
Украинские наставницы, прощаясь с мальчиком верят, что в новой семье ему будет лучше. Детский омбудсмен Николай Кулеба признает, что контролировать усыновленных за рубежом украинцев, крайне трудно. Но замечает, что иностранцы чаще усыновляют детей с инвалидностью.
"В случае с Андреем, эта семья сообщила, что не только они являются специалистами, а и рядом с ними есть соответствующие центры, реабилитации, медицинские услуги, и они не боятся того, что принимают таких детей", - объясняет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Из Украины, кроме Андрюши, семья в США усыновляет еще двух с тяжелыми диагнозами деток из Запорожья, однако им пока еще не дают визы и поэтому мама остается здесь. А отец везет Андрея за океан и уже в соцсетях публикует фотографии улыбающегося мальчика в новом доме.
Світлана Березівська, ТСН
9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть, улетел в США в новую семью. ВИДЕО
Може в Росію?
А чому не видно "облаки пыли" від твоїх слідів, щоб побачить приклад?
Чи може ти вже на передовій і показуєш приклад боротьби з кацапами?
А якщо серйозно, то тільки демократичні країни допомогають тим людям, котрі попали в біду.
Японія, США і інші країни підтримували наших людей при аварії на ЧАЄС, за їх рахунок побудований саркофаг, допомогають і тепер захищатись від світового террориста і окупанта під порядкуванням педофіла.
Тож є орієнтири куди йти і з ким боротись щоб мати майбутне.
То коли будеш "валить" і куди?
Де тебе чекати з валізами і коли?
Бо якщо ти сам тут комфортно прижився після того як побував у розвинених країнах звідки втік- то чому всіх провокуєш кудись "валить" ?
Приведи статистику по роках де ти жив.
І не думаю що ти настільки тупий щоб не зрозуміть очевидні речі.
Чому мовчиш і не розголошуєш їх і не звертаєшся до відповідних органів?
Бо цей факт не є показовим.
Якщо він попав до порядних людей то новим батькам потрібно тільки вклонитись.
А де факти чи документи?
Вони не земні, вони божественні.
Дасть Бог їм воздастся за їх любов.