9-летний мальчик с ДЦП, которого на Житомирщине обрекли на смерть, улетел в США в новую семью. ВИДЕО

"Несмотря на то, что было открыто уголовное дело. Но через некоторое время его закрыли", - говорит уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

В Украине семью Андрею искали все эти три года

"В Америке есть много программ для реабилитации детей с ДЦП, также у нас уже есть одна дочка с ДЦП, мы знаем, как заботиться", - убеждает новая американская мать.

"В случае с Андреем, эта семья сообщила, что не только они являются специалистами, а и рядом с ними есть соответствующие центры, реабилитации, медицинские услуги, и они не боятся того, что принимают таких детей", - объясняет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.