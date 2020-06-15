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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 15 » 14:37:42

Полицейский вытащил из-под поезда пьяную мать с 5-летней дочкой

Вчера, 14:52:42 1590 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейский вытащил из-под поезда пьяную мать с 5-летней дочкой

 В Житомирской области полицейские спасли женщину, которая вместе с ребенком хотела броситься под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“14 июня на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о намерении его сестры совершить самоубийство вместе с 5-летней дочерью. Заявитель просил полицейских спасти обоих, поскольку сам физически не успевал добраться до них. К счастью, правоохранители были неподалеку и вовремя выхватили женщину с ребенком из-под поезда“, - говорится в сообщении «Журналу Житомира».

Как выяснилось впоследствии, 45-летняя жительница Романовского района области после ссоры с родственниками решила лишить жизни себя и маленькую дочь. В телефонном разговоре с братом она сказала о своем намерении и положила трубку.

Мужчина несколько раз пытался снова связаться с ней, но женщина более не отвечала. Как выяснилось позднее, она оставила телефон в доме, а сама отправилась в направлении железнодорожных путей. Именно тогда заявитель и позвонил на 102 и рассказал о ситуации, сообщив ориентировочные координаты и возможный маршрут сестры.

К счастью, мы были недалеко, всего в нескольких километрах и сразу отправились туда. Женщину с ребенком мы заметили далеко от станции, они двигались по пути. Мы сразу побежали к ним, - рассказал полицейский Виталий Ришевский.


Первым до матери с ребенком успел добежать полицейский Михаил Пясковский. Он вытолкал обеих с колеи за считанные секунды перед тем, как по рельсам промчался поезд.

Уже потом мы поговорили с женщиной, которая имела явные признаки опьянения. И она не стала отрицать очевидное и подтвердила, что собиралась убить себя и ребенка, - говорит Михаил.


Мать и ребенка осмотрели врачи. Девочку передали родственникам, пока социальные службы будут решать вопрос дальнейшего безопасного воспитания. А в отношении женщины полицейские оформили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка.
 

П’яна матір з 5-річною донькою намагалась кинутись під потяг
 

П’яна матір з 5-річною донькою намагалась кинутись під потяг
 

Тэги: дети, Романов, самоубийство, полиция
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:35:05, Вчера [Материал]
0

с полицейским - это мать ? или тоже полицейская ?)
den2016
2 Деня (den2016)   • 15:42:24, Вчера [Материал]
+3

Это просто любительница селфи с полицейскими)
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