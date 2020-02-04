Як збільшити продаж своєї продукції у Житомирі? 

Кожен новий рік, це великі можливості та бажання, які хотілося б втілити у життя! Ми знаємо, що кожен підприємець мріє аби про його діяльність знало якомога більше людей. Є можливість використовувати різні ресурси для реклами, але вони не завжди приносять бажаний результат.
Ми маємо цікаву ідею для збільшення ваших продажів, а саме відеорекламу в маршрутних таксі! Такий вид реклами вже показав свою ефективність, тому що маршрутки - це один з найпопулярніших громадських транспортів у Житомирі.
Рекламна агенція “Кран” пропонує відеорекламу на сучасних LED-моніторах в FULL HD якості. Якщо ви замовляєте рекламу одразу на 24 носіях, то ваше рекламне повідомлення побачать близько 19 200 - 28 800 людей лише за 1 день!
Які переваги відеореклами?
- Візуальні ефекти викликають емоційний відгук у пасажирів.
- Увага аудиторії посилюється завдяки додатковому відеоконтенту.
- Швидкий запуск рекламного відео, постійні оновлення.
- Вартість значно менша, ніж традиційна відеореклама на телебаченні.
- Маршрути проходять через усі райони міста, а також передмістя.
- Тривалість контакту аудиторії з рекламним сюжетом: людина їде в маршрутці в середньому близько 20 хвилин.
- Велика кількість переглядів та повторних зорових контактів.
- Розмір екрану - 22 дюйми (55 см).
- Відео тільки високої якості (FULL HD).
- Кут огляду: 178х178, тобто ролик побачить кожен пасажир з будь-якого ракурсу.
Увага! При замовленні відеороликів у 20 маршрутках, ви отримуєте знижку 30% , дана пропозиція діє лише до кінця лютого. Встигніть скористатись найкращою рекламною пропозицією у Житомирі!
Менеджери РА “Кран” підберуть для вас потрібні маршрути та порадять, які рекламні носії краще підійдуть вашому бізнесу.
“Кран” вже 12 років на ринку рекламних послуг, має власні рекламні носії у Житомирі, Чернігові, Бердичеві, надає послуги зовнішньої реклами, реклами у транспорті та інтернет просування. Нам довіряють більше 300 компаній.
Команда ра “Кран” - це справжні професіонали своєї справи, які ніколи не стоять на місці, завжди прагнуть розвитку, відвідують тренінги, семінари та не бояться креативних ідей. Ми знаємо як підвищити ваші продажі!
Детальну інформацію про послуги рекламної агенції “Кран” Ви можете дізнатись на сайті: https://ra-kran.com.ua/
або за телефонами: (098) 546 46 23; (073) 546 46 23