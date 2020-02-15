В центрах обслуговування клієнтів АТ «Житомиргаз» продовжуються відкриті зустрічі фахівців із споживачами. Сьогодні у Центрі обслуговування клієнтів міста Житомира начальник Житомирського відділення Володимир Остапчук розповів споживачам про газові нововведення.
Учасники зустрічі мали змогу отримати інформацію та відповіді на питання, що стосуються розділення рахунків за газ та його доставку, яким буде порядок розрахунків, його особливості та переваги.
Начальник відділення також наголосив, що до січня 2020 року вартість доставки була включена в ціну газу і сплачувалась у рахунку за газ. Тепер послуга розподілу сплачується окремим рахунком.
«11 грудня Регулятор схвалив проект рішення, яке передбачає зменшення фінансового навантаження на новий споживачів, а також тих, хто не споживали газ у попередній газовий рік. Для них плата за доставку буде мінімальною», - розповідає Володимир Остапчук.
Відкриті зустрічі з споживачами відбуваються в усіх ЦОКах Житомирщини: Житомирі, Коростені, Новоград-Волинському, Малині, Ружині та Черняхові. Головна мета таких зустрічей не лише пояснити зміни, які відбуваються на газовому ринку, а й відповісти на питання споживачів, які їх хвилюють.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»
У Житомиргазі розповіли про розділення рахунків на відкритій зустрічі зі споживачами
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