В Житомирской области работник предприятия едва не погиб в куче опилок

В Житомирской области работник деревообрабатывающего предприятия едва не погиб под многометровым слоем опилок. Инцидент произошел ночью 24 февраля в городе Олевск. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"На месте происшествия выяснилось, что во время разгрузки бункера одного из сотрудников данного предприятия засыпало опилками. Общая площадь резервуара составила 8 кв. метров, высота - около 15 метров"
, - говорится в сообщении.
Спасателям вместе с работниками предприятия понадобилось около 20 минут, чтобы найти пострадавшего, вручную разгребая опилки.
К счастью, 57-летний мужчина был в сознании, но в шоковом состоянии. Спасенного передали медикам, после чего его госпитализировали в местную больницу.