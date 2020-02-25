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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 25 » 16:58:47

В Житомирской области работник предприятия едва не погиб в куче опилок

Вчера, 17:12:47 822 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области работник предприятия едва не погиб в куче опилок

 В Житомирской области работник деревообрабатывающего предприятия едва не погиб под многометровым слоем опилок. Инцидент произошел ночью 24 февраля в городе Олевск. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"На месте происшествия выяснилось, что во время разгрузки бункера одного из сотрудников данного предприятия засыпало опилками. Общая площадь резервуара составила 8 кв. метров, высота - около 15 метров", - говорится в сообщении.

Спасателям вместе с работниками предприятия понадобилось около 20 минут, чтобы найти пострадавшего, вручную разгребая опилки.

К счастью, 57-летний мужчина был в сознании, но в шоковом состоянии. Спасенного передали медикам, после чего его госпитализировали в местную больницу.
Тэги: Житомирская область, предприятие, спасатели, опилки
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