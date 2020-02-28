Правоохранители регистрируют в Житомире и области нередки случаи обмана, когда злоумышленники по телефону сообщают гражданам о причастности их родных к правонарушениям и требуют деньги «на лечение и возмещение последствий».
Как рассказали «Журналу Житомира
» в полиции, 27 февраля двое житомирянок потеряли почти 20 000 гривен, чтобы помочь сыновьям, которые якобы травмировали людей.
«В Житомирский отдел полиции обратилась 85-летняя жительница областного центра с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что к ней позвонил незнакомец с сообщением о попадании ее сына в серьезное ДТП. Собеседник пояснил, что по вине сына пенсионерки травмирован человек, поэтому нужно возместить убытки, чтобы избежать ответственности за автопроисшествие», - отмечают правоохранители.
«Благодетель» вызвался быстро приехать домой к взволнованной женщине, чтобы та собрала и передала средства для ее сына. В результате пенсионерка отдала незнакомцу 14000 гривен. Только через некоторое время женщина пришла в себя и связалась с родными. Выяснилось, что с сыном все в порядке, а вот ее обманули.
В этот же день незнакомец по телефону рассказал 53-летней житомирянке историю об участии ее сына в драке. Мол, он нанес серьезные травмы оппоненту, а значит необходимо возместить расходы на лечение пострадавшего, чтобы избежать уголовной ответственности. Женщина поверила незнакомцу и передала более 5000 гривен на предоставленные ей номера мобильных операторов. Впоследствии узнала, что с сыном все в порядке, а она поверила мошеннику.
Сейчас в рамках уголовных производств продолжается поиск мошенников. Правоохранители сотрудничают с финансовыми учреждениями и операторами мобильной связи, проводят другие мероприятия.
Телефонные мошенники выманивают у житомирян деньги: две женщины потеряли 20 тысяч