Телефонные мошенники выманивают у житомирян деньги: две женщины потеряли 20 тысяч

«В Житомирский отдел полиции обратилась 85-летняя жительница областного центра с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что к ней позвонил незнакомец с сообщением о попадании ее сына в серьезное ДТП. Собеседник пояснил, что по вине сына пенсионерки травмирован человек, поэтому нужно возместить убытки, чтобы избежать ответственности за автопроисшествие», - отмечают правоохранители.