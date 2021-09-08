Фейковые банковские работники, выманивая конфиденциальную информацию, воруют у житомирян деньги

Жители Житомирщины продолжают попадаться на крючок мошенников, которые в телефонном разговоре представляются работниками банка, выманивают конфиденциальную информацию и снимают средства со счетов. На днях два таких случая зафиксировали в Житомире.
"В районное отделение полиции обратилась 63-летняя жительница и пожаловалась, что после телефонного разговора с якобы сотрудницей одного из банков потеряла почти 3000 гривен со счета", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.
При схожих обстоятельствах 42-летняя житомирянка, выполняя указания "банковской работницы", перечислила на неизвестный карточный счет все свои сбережения.
Такие факты квалифицированы полицией по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Как не попасться на уловки мошенников
Подобных неприятностей можно избежать, соблюдая элементарные правила безопасности. В первую очередь, запомните, что реальным банковским работникам не нужна ваша персональная информация. Все необходимые данные для обеспечения безопасности ваших счетов и карт они уже имеют. Дополнительные сведения важно сохранять в тайне и не разглашать их посторонним, кем бы они себя не называли, особенно по телефону.
Критически и предвзято относитесь к подозрительным смс-сообщениям о блокировке банковских карт. Не спешите с решением проблемных вопросов в разговоре с абонентами, в подлинности которых вы сомневаетесь. Будьте осторожны при осуществлении любых финансовых операций. Лично в финансовых учреждениях проверяйте сведения, которые вам пытаются навязать в телефонном разговоре.