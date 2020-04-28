В Житомире появилась банда "волонтеров", которые представляются социальными работниками и грабят пожилых людей. Об этом предупреждает полиция Житомирской области.
По информации правоохранителей, 27 апреля в квартиру житомирских пенсионеров пришли две женщины, которые назвались представителями благотворительного фонда известного политика.
Женщины начали рассказывать 90-летнему дедушке о деятельности их организации, еще и настояли, чтобы к разговору присоединилась пожилая хозяйка. Женщине трудно передвигаться в силу возраста и болезни, но она вынуждена таки была выйти на кухню к визитерам. Женщины пробыли в квартире минут 10-15 и оставили благотворительную помощь в виде символического продуктового набора.
После визита женщин хозяин дома зашел в одну из комнат и увидел на полу портфель, в котором хранились их сбережения. Так, мужчина обнаружил отсутствие около 300 000 гривен и 9000 долларов.
Сейчас полицейские работают над установлением лиц визитерок, вероятно, ромской внешности, однако их идентификация осложняется использованием обеими защитных масок.
"Очевидно, у "волонтеров" был сообщник, который воспользовался незапертой после их входа дверью и обыскал дом, пока те удерживали внимание пожилых супругов. Чтобы найти тайник и забрать оттуда имеющиеся ценности, оказалось достаточно нескольких минут. Схема не нова: время от времени подобные факты регистрируются", - прокомментировал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
Если в ваш дом постучали подобные "волонтеры" или вы стали свидетелем подобной ситуации с соседями, особое их внимание к людям старшего возраста, немедленно звоните на "102".
В Житомире банда «волонтеров» отобрала у пенсионеров все сбережения – более 500 тыс. грн
P.S. Але цікаво, де ці пенсіонери взали пів ляма?
совпадение?