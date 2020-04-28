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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 28 » 15:16:32

В Житомире банда «волонтеров» отобрала у пенсионеров все сбережения – более 500 тыс. грн

Вчера, 15:42:32 1137 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире банда «волонтеров» отобрала у пенсионеров все сбережения – более 500 тыс. грн

 В Житомире появилась банда "волонтеров", которые представляются социальными работниками и грабят пожилых людей. Об этом предупреждает полиция Житомирской области.

По информации правоохранителей, 27 апреля в квартиру житомирских пенсионеров пришли две женщины, которые назвались представителями благотворительного фонда известного политика.

Женщины начали рассказывать 90-летнему дедушке о деятельности их организации, еще и настояли, чтобы к разговору присоединилась пожилая хозяйка. Женщине трудно передвигаться в силу возраста и болезни, но она вынуждена таки была выйти на кухню к визитерам. Женщины пробыли в квартире минут 10-15 и оставили благотворительную помощь в виде символического продуктового набора.

После визита женщин хозяин дома зашел в одну из комнат и увидел на полу портфель, в котором хранились их сбережения. Так, мужчина обнаружил отсутствие около 300 000 гривен и 9000 долларов.

Сейчас полицейские работают над установлением лиц визитерок, вероятно, ромской внешности, однако их идентификация осложняется использованием обеими защитных масок.
 

"Очевидно, у "волонтеров" был сообщник, который воспользовался незапертой после их входа дверью и обыскал дом, пока те удерживали внимание пожилых супругов. Чтобы найти тайник и забрать оттуда имеющиеся ценности, оказалось достаточно нескольких минут. Схема не нова: время от времени подобные факты регистрируются", - прокомментировал начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


Если в ваш дом постучали подобные "волонтеры" или вы стали свидетелем подобной ситуации с соседями, особое их внимание к людям старшего возраста, немедленно звоните на "102".
Тэги: пенсионеры, полиция, мошенники, Житомир
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 15:54:49, Вчера [Материал]
+4

Взяти ситуацію наших пенсіонерів, то за таке повинна бути вища міра покарання - розстріл.
P.S. Але цікаво, де ці пенсіонери взали пів ляма?
antonvox
2 Антон А (antonvox)   • 17:20:29, Вчера [Материал]
0

Жалко людей. Зная наших стариков, они всю жизнь себе во всем отказывали, чтобы отложить детям, внукам и себе на похороны. Считаю, что этот случай должен быть делом чести для нашей полиции. Найти уродов и наказать!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:56:08, Вчера [Материал]
-1

а на погорельцев пару новостями ниже "волонтёры" 500к собрали
совпадение?
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