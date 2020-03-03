Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03.03.2020    20:55:13
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 3 » 09:38:01

Экологи наведались с проверкой в один из лесхозов области и обнаружили незаконные вырубки

Сегодня, 10:08:01 1131 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Экологи наведались с проверкой в один из лесхозов области и обнаружили незаконные вырубки

 Государственная экологическая инспекции Полесского округа провела внеплановую проверку Олевского лесного хозяйства и выявила многочисленные нарушения. Об этом экологи сообщили на своей Facebook-странице.

"Выявлен ряд нарушений, в частности: нарушение правил пожарной безопасности в лесах, нарушение санитарных правил в лесах Украины, нарушение порядка специального использования лесных ресурсов, нарушение Закона Украины о природно-заповедном фонде, нарушение Лесного кодекса Украины", - сообщает экологическая инспекция.

Также выявлены незаконные порубки деревьев разных пород: дуб, береза, сосна, граб, ольха, осина.

По результатам проверки начислен ущерб на общую сумму почти 7,5 млн грн. Все материалы проверки сейчас находятся в Государственной экологической инспекции Украины.

Тэги: Нарушения, экологи, проверка, лесхоз
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus