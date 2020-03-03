Экологи наведались с проверкой в один из лесхозов области и обнаружили незаконные вырубки

Государственная экологическая инспекции Полесского округа провела внеплановую проверку Олевского лесного хозяйства и выявила многочисленные нарушения. Об этом экологи сообщили на своей Facebook-странице.
"Выявлен ряд нарушений, в частности: нарушение правил пожарной безопасности в лесах, нарушение санитарных правил в лесах Украины, нарушение порядка специального использования лесных ресурсов, нарушение Закона Украины о природно-заповедном фонде, нарушение Лесного кодекса Украины"
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Также выявлены незаконные порубки деревьев разных пород: дуб, береза, сосна, граб, ольха, осина.
По результатам проверки начислен ущерб на общую сумму почти 7,5 млн грн. Все материалы проверки сейчас находятся в Государственной экологической инспекции Украины.
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