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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 22 » 15:34:42

Лесхоз на Житомирщине нанес убытки государству на сотни тысяч гривен

Вчера, 15:51:42 1377 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лесхоз на Житомирщине нанес убытки государству на сотни тысяч гривен

 Экологи провели внеплановую проверку Олевского лесного хозяйства на Житомирщине и обнаружили многочисленные нарушения. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в результате которой выявлен ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Найденные нарушения:
 
  • незаконная порубка деревьев разных пород: дуб, береза, сосна, граб, ольха;
  • повреждение деревьев при разработке лесосек;
  • нарушение санитарных правил в лесах Украины;
  • нарушение Лесного кодекса Украины.

Экологи отмечают, что к административной ответственности в виде штрафа привлечено 25 должностных лиц, выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

Кроме того, государственное предприятие должно возместить более 720 тысяч гривен.
Тэги: лесхоз, проверка, экологи
Комментариев: 1
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 20:20:49, Вчера [Материал]
0

"к административной ответственности в виде штрафа привлечено 25 должностных лиц, выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений" Плевали они на вашу админку! Пока не будет уголовки с хорошими сроком и конфискацией имущества, то нечего и говорить.
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