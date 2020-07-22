Лесхоз на Житомирщине нанес убытки государству на сотни тысяч гривен

Экологи провели внеплановую проверку Олевского лесного хозяйства на Житомирщине и обнаружили многочисленные нарушения. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в результате которой выявлен ряд нарушений"
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Найденные нарушения:
- незаконная порубка деревьев разных пород: дуб, береза, сосна, граб, ольха;
- повреждение деревьев при разработке лесосек;
- нарушение санитарных правил в лесах Украины;
- нарушение Лесного кодекса Украины.
Экологи отмечают, что к административной ответственности в виде штрафа привлечено 25 должностных лиц, выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.
Кроме того, государственное предприятие должно возместить более 720 тысяч гривен.