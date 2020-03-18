В ДТП на Житомирщине растрощило легковушку: водитель в больнице. ФОТО

В Житомирской области на автодороге Житомир - Могилев-Подольский столкнулись легковушка и грузовик. ДТП произошло поздно вечером 17 марта вблизи села Хажин, сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиции Житомирщины.
"Автопроисшествие случилось между автомобилями Audi и MAN. По предварительной информации, водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил заткнення с ТС MAN
", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, водитель Audi получил травмы и был госпитализирован каретой медицинской помощи.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На время установления обстоятельств происшествия, инспекторы патрульной полиции осуществляли регулирование дорожного движения.
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