У Житомирі закриваються усі ресторани та кафе. Але ресторація «Дімъ Трибеля» та сервіс доставки Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення по Житомиру.
“Закликаємо житомирян лишатись вдома. Ми не залишимо вас без улюбленої їжі. В період карантину ми разом з "Містер Ам" доставляємо страви додому
”, - говорять у «Домі Трибеля».
Доставка усіх замовлень безкоштовна, самовивіз страв – зі знижкою -10%
, а термос гарячої фільтр-кави з собою зі знижкою -30%. Умови дійсні на увесь час карантину.
Замовити доставку можна за номером 067 77 192 77 або через мобільний додаток Містер Ам
“Ми розуміємо, що період непростий для всіх, тож потурбувались про фінансову вигоду гостя. Переживемо це разом)” – коментують у «Домі Трибеля» та додують: “мінімізуйте контакти з паперовими грошима, розраховуйтесь карткою чи PayPass, або переказуйте кошти на карту".
, щодня з 10:00 до 22:00
Нагадаємо, 16 березня міськвиконком прийняв рішення з 19 березня 2020 року призупинити роботу, в тому числі, усіх закладів ресторанного господарства, кафе та кав’ярень (крім доставки на замовлення).
Закриття ресторанів у Житомирі. Ресторація «Дімъ Трибеля» та Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення