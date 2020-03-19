Закриття ресторанів у Житомирі. Ресторація «Дімъ Трибеля» та Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення

“Ми розуміємо, що період непростий для всіх, тож потурбувались про фінансову вигоду гостя. Переживемо це разом)” – коментують у «Домі Трибеля» та додують: “мінімізуйте контакти з паперовими грошима, розраховуйтесь карткою чи PayPass, або переказуйте кошти на карту".