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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 19 » 12:33:18

Закриття ресторанів у Житомирі. Ресторація «Дімъ Трибеля» та Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення     Реклама  

Сегодня, 12:41:18 39 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Закриття ресторанів у Житомирі. Ресторація «Дімъ Трибеля» та Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення

 У Житомирі закриваються усі ресторани та кафе. Але ресторація «Дімъ Трибеля» та сервіс доставки Mister.Am безкоштовно доставляють замовлення по Житомиру.

“Закликаємо житомирян лишатись вдома. Ми не залишимо вас без улюбленої їжі. В період карантину ми разом з "Містер Ам" доставляємо страви додому”, - говорять у «Домі Трибеля». 

Доставка усіх замовлень безкоштовна, самовивіз страв – зі знижкою -10%, а термос гарячої фільтр-кави з собою зі знижкою -30%. Умови дійсні на увесь час карантину. 
 

“Ми розуміємо, що період непростий для всіх, тож потурбувались про фінансову вигоду гостя. Переживемо це разом)” – коментують у «Домі Трибеля» та додують: “мінімізуйте контакти з паперовими грошима, розраховуйтесь карткою чи PayPass, або переказуйте кошти на карту".


Замовити доставку можна за номером 067 77 192 77 або через мобільний додаток Містер Ам, щодня з 10:00 до 22:00

Нагадаємо, 16 березня міськвиконком прийняв рішення з 19 березня 2020 року призупинити роботу, в тому числі, усіх закладів ресторанного господарства, кафе та кав’ярень (крім доставки на замовлення). 

 
Ресторація «Дімъ Трибеля»: вулиця Михайлівська, 8/1; 
тел.: (067) 771 92 77
Меню на доставку: https://misteram.com.ua/zhytomyr/dimtribelya
Тэги: Mister Am
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